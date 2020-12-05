Летопись подвига: опубликованы уникальные архивы об участии войск НКВД в боях под Москвой

Росгвардия обнародовала архивные документы об участии войск НКВД в боях под Москвой в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Публикацию уникальных архивов приурочили к Дню воинской славы.

© rosguard.gov.ru

В битве под Москвой в начале Великой Отечественной войны принимали участие четыре дивизии НКВД, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда, говорится в документах. Пятого декабря советские войска перешли в контрнаступление и оттеснили неприятеля на сотни километров от столицы.

© rosguard.gov.ru

Опубликованные архивы - не только перечень воинских частей и соединений, но и летопись подвигов сотрудников наркомата. Бойцы бросались под танки, шли в штыковые атаки, уничтожали пехоту нацистов и разминировали подходы к мостам и дорогам, восстанавливали поврежденные линии связи и разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов.

«Девятого и десятого октября на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал его атаки и удерживал занимаемые рубежи», - приводит ТАСС выдержки из документов.

Отдельного упоминания в рассекреченных архивах заслуживает бой с гитлеровцами в районе деревни Ищеино, который шел с 12 по 13 октября. Неприятеля теснили бойцы пятой и шестой роты НКВД.

© rosguard.gov.ru

«Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых», - указывается в документах.

В конце ноября бойцы вступили в ожесточенный бой с наступавшими по Ленинградскому шоссе врагами. Девять часов сотрудники наркомата сдерживали наступление превосходящих по силе нацистов.

«Особо отличился в бою лейтенант Вербовой, который, получив контузию и ожог лица, продолжал спокойно и уверенно руководить огнем своего подразделения», - говорилось в донесении штаба.

Из опубликованных спецдонесений следует, что многие бойцы НКВД были отмечены орденам и медалями за стойкость и мужество. В том числе в результате их действий в составе соединений Красной армии удалось отстоять Москву в один из самых ключевых моментов Великой Отечественной войны.