Путин поручил увековечить память о подвиге разведчицы Аракчеевой

Президент России дал поручение министру обороны Сергею Шойгу разработать предложения по увековечиванию памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой.

Просьбу об этом изложила журналистка Светлана Дробышева на большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Представительница СМИ предложила присвоить Аракчеевой звание Героя России и увековечить ее память средствами кино, музыки и ТВ. Президент пообещал дать поручение изучить материалы и архивы.

Софья Аракчеева была «зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года». Шесть дней 24-летнюю девушку жестоко избивали и пытали фашисты, пытаясь узнать разведсведения. Ничего не добившись, они вырезали на ее спине пятиконечную звезду, а после расстреляли на окраине деревни. Селянам запретили хоронить тело партизанки, оно пролежало четыре месяца в снегу и было предано земле только в апреле 1942 года.