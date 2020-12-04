Череп Гитлера и погоны Брусилова: в Москве открылась выставка к столетию Госархива

Уникальные экспонаты из фондов Госархива впервые представили на выставке к его 100-летию. Среди них череп Адольфа Гитлера, а также дело НКВД о смерти нацистского лидера: костные фрагменты прилагаются как вещественное доказательство.

Собранные в шесть увесистых томов материалы убедительно опровергают популярную конспирологическую теорию, что фюрер Третьего рейха якобы не покончил с собою в Берлине, а сбежал в Америку и дожил там до старости.

В экспозиции представлено множество других раритетов. Например, пули, которыми расстреляли членов царской семьи, штыки, которыми их потом добивали.

Также можно увидеть погоны героя Первой мировой войны - генерала Алексея Брусилова. Представлены и уникальные документы - оригинальные экземпляры всех трех советских конституций, а также подлинник договора об основании СССР.