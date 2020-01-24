Госархив показал архивные кадры блокадного Ленинграда

В честь 76-летия освобождения Ленинграда от блокады в библиотеке «Московской электронной школы» были опубликованы архивные материалы, автором которых является военный фотокорреспондент Сергей Струнников.

© С. Струнников. Декабрь 1942 года. Главархив Москвы

На фотографиях, сделанных зимой 1942-1943 года, представлены различные виды осажденного города и повседневная жизнь его защитников - бойцов и командиров боевых подразделений Ленинградского фронта, а также моряков-балтийцев.

© С. Струнников. Декабрь 1942 года. Главархив Москвы

Кроме того на кадрах представлена работа городских предприятий - Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова и завода «Большевик», хлебзавод №61, учебные и лечебные учреждения Ленинграда.