Госархив показал архивные кадры блокадного Ленинграда
Уникальные снимки военного фотокорреспондента газеты Сергея Струнникова, сделанные в 1942–1943 годах, можно увидеть в библиотеке МЭШ.
© Фото: ТРК "Звезда"
В честь 76-летия освобождения Ленинграда от блокады в библиотеке «Московской электронной школы» были опубликованы архивные материалы, автором которых является военный фотокорреспондент Сергей Струнников.
На фотографиях, сделанных зимой 1942-1943 года, представлены различные виды осажденного города и повседневная жизнь его защитников - бойцов и командиров боевых подразделений Ленинградского фронта, а также моряков-балтийцев.
Кроме того на кадрах представлена работа городских предприятий - Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова и завода «Большевик», хлебзавод №61, учебные и лечебные учреждения Ленинграда.