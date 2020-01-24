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Генинспектор МО РФ рассказал, как Запад пытается принизить вклад СССР в победу над нацизмом

Андрей Аркадьев
16:59 24.01.2020
Генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник в отставке Валерий Баранов рассказал, как на Западе пытаются исказить и всячески очернить подвиги советского народа и армии.
Генинспектор МО РФ рассказал, как Запад пытается принизить вклад СССР в победу над нацизмом
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

За 75 лет послевоенного времени в странах Европы, Америки, Азии создана огромная, насчитывающая тысячи наименований литература по истории Второй мировой войны, освещающая те события в превратном смысле. В советский период тенденциозная трактовка фактов и событий войны, преднамеренное их извращение встречали решительный отпор советских историков.

За 30 лет, прошедших после распада Советского Союза, этот антироссийский вал литературы по событиям Второй мировой войны не ослабел. Ослабел наш «ответ Чемберлену», считает генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал-полковник в отставке Валерий Баранов.

Накануне празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне набирает обороты оголтелая ложь, цель которой - свести на нет победу СССР, принизить роль Советского Союза в Великой Отечественной и в целом во Второй мировой войне, свести на нет беспримерный подвиг нашего народа. Цель - оправдать действия правителей США, Англии и Франции, приведших к войне нацистов Гитлера.

Сегодня они в полном объеме используют лозунг главного гитлеровского идеолога и пропагандиста Йозефа Геббельса: «Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». И вот, 10 лет назад 3 июля 2009 года, Европарламент принял резолюцию «О воссоединении разделенной Европы», по которой 23 августа, день подписания договора о ненападении между СССР и Германией, предложено сделать днем памяти «жертв нацизма и сталинизма».

Читайте статью в еженедельнике «Звезда».

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