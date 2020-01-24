«Он долго бип-бипкал»: как СССР вывел на орбиту первый спутник Земли

Настоящие имена авторов первого спутника долгие годы были государственной тайной. Да и сейчас из них чаще всего называют главного конструктора Сергея Королева. Но мировой успех спутника не случился бы без космического радиста и тоже главного конструктора - Михаила Рязанского. Из всей команды Королева он, пожалуй, так и остался самым малоизвестным - из-за особой секретности его проектов.

«Радиосистемы и система управления, как не покажется странным, более засекречены, чем двигатель. Потому что двигатель он, если есть, то он работает, а у системы управления в радиоканал можно вмешаться со стороны и повредить его», - объясняет сын Михаила Рязанского Николай Рязанский.

Системы Рязанского обеспечивали вывод королевских ракет на заданную траекторию. Это он держал связь с космическими аппаратами, как бы далеко от Земли они не находились.

Кто запустит спутник в космос первыми - США или СССР - это был вопрос государственной важности. Советские ученые, в том числе и Михаил Рязанский, начали свои разработки с середины 50-х годов XX века. Они знали о подобных проектах американских коллег. Но заявление президента США все равно поразило. Он обещал, что уже в 1957 году Америка проведет первые запуски.

Уступить победу было нельзя. Королев предложил новую модель космического объекта: вместо сложной лаборатории это будет «Простейший спутник» - ПС. Задачей Рязанского и сотрудников его предприятия было создание для него уникальной и первой в мире системы передачи информации из космоса, включая звук.

© ТРК "Звезда"

Первый советский спутник получился, как и задумывал Сергей Королев, простым и надёжным. Он весил чуть меньше 84 килограммов. Внутри двух алюминиевых полусфер была спрятана техническая начинка.

«Это был шарик, опять же это чисто королевская была идея, что это должен быть именно шарик, с четырьмя усами антенными, внутри которого находились 2 передатчика, разработанных в институте Михаила Сергеевича Рязанского. Основную массу этого спутника занимали аккумуляторные батареи Ледоренко, это институт источников тока, который собственно и обеспечил то, что этот спутник достаточно долго бип-бипкал», - говорит сын Михаила Рязанского Николай Рязанский.

Сначала конструкторы хотели установить внутри шара готовую радиосистему, которая использовалась в военных целях. Единственным, кто не согласился с этим решением, был главный космический радист Михаил Рязанский. Его не устраивало, что сигналы военного передатчика смог бы услышать только узкий круг специалистов, допущенных к секретной связи.

© ТРК "Звезда"

Ученые уже знали, что радиоволны определенных частот отражаются ионосферой Земли и не достигают ее поверхности. Избегая этого диапазона, радиотехники настроили передатчики на две коротковолновых частоты: 20 и 40 МГц. В небольших изменениях радиоизлучения была зашифрована информация о состоянии «объекта» на орбите.

Станции, разработанные под руководством Рязанского, сыграли главную роль в успехе проекта. О том, что советский спутник - на орбите, мог узнать каждый, у кого был радиоприемник.

Радиолюбители всего мира ловили сигнал спутника 21 день - в космическом достижении Советского Союза уже никто не мог усомниться.

Только спустя годы будет рассекречена информация, что исторический полет чуть не сорвался. На 16-й секунде после старта возникла проблема - топливо перестало поступать в полном объеме. По этой причине ракета и спутник были выведены ниже расчетного расстояния примерно на 80-90 километров. На полигоне Тюра-Там, современном Байконуре, конструкторы и ученые замерли в ожидании: сможет ли спутник после отделения от ракеты «ожить».

© ТРК "Звезда"

Главный космический радист Михаил Рязанский следил за данными, которые должны были поступать с датчиков аппарата. «Объект» молчал. Это была тревожная тишина. Разработчики предполагали, что спутник, скорее всего, еще не освободился от обтекателя и не расправил антенны. Но могло случится всякое.

«Конечно, не все шло гладко. И запуски тоже. У Королева не было денег и времени, чтобы ракеты отрабатывать на земле», - говорит главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг.

И только спустя пять минут после старта долгожданный сигнал пошел. Первым кого поздравил с победой конструктора Рязанского был вдохновитель проекта - Сергей Павлович Королев. Через годы Михаил Сергеевич вспоминал: «Надо сказать, что мы сами, главные конструкторы, которые все это создавали, сами не думали, какой это колоссальный эффект произведет в мире. А эффект был действительно потрясающий».

Конструктор Михаил Рязанский знал, как создавать прорывные космические технологии. При его участии космонавтика совершила огромный рывок в развитии. От первых, еще примитивных, спутников к глобальным навигационным системам, от плохо управляемых ракет к пилотируемым орбитальным станциям. Сложно найти проекты советской космической программы, в разработке которых он не принимал бы участия.

Но чего стоило главному конструктору Михаилу Рязанскому добиться космических высот? Чем пожертвовал конструктор ради главного проекта в своей жизни? Смотрите новый выпуск программы «Легенды космоса» на «Звезде».