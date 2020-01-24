Коммерческий нацизм: как Польша сделала из Освенцима прибыльный бизнес

Освенцим - трагедия всего человечества, место гибели огромного числа людей. Когда-то его называли «фабрикой смерти», сегодня же он превратился в фабрику наживы, в способ внушительного заработка на туристическом бизнесе.

В документальным фильме «Память» Татьяны Борщ и Игоря Холодкова наглядно видно, что там, где раньше умирали истощенные узники, сегодня располагаются рестораны и аттракционы для туристов, для доступа к которым нужно приобрести совсем не дешевый входной билет. Именно так в Польше видят сохранение памяти об ужасных событиях прошлого и их жертвах.

«Это не почитание памяти жертв, это капиталистическое стремление к наживе. Освенцим превратился в туристический центр, в объект развлечения», - описывает в ленте сегодняшние реалии член австрийского мемориального общества «Черный крест» Хервиг Брандштеттер.

Впрочем, это не единственное, что вызывает сомнения в вопросе польской памяти о жертвах войны. Эксперт Института национальной памяти Польши, к примеру, считает, что на самом деле цифры погибших в лагерях сильно преувеличены. По словам Эжи Эйслера, в реальных лагерях смерти содержалось «немного народу», «всего по 400-500 человек».

«В концлагерях содержались десятки тысяч людей. Были лагеря уничтожения, где содержалось всего по 400-500 человек, - это немного народу, исходя из стандартов», - сказал он.

Автор и продюсер фильма Татьяна Борщ в программе «Открытый эфир» на «Звезде», комментируя этот фрагмент из ленты, назвала заявление представителя в Института национальной памяти Польши «потрясающим цинизмом».