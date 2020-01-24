Опубликованы уникальные кадры блокадного Ленинграда

Уникальные снимки блокадного Ленинграда опубликовал Главархив Москвы в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).

© Сергей Струнников, Главархив Москвы

Фотографии сделаны в осажденном городе зимой 1942 - 1943 годов фотокорреспондентом газеты «Правда» Сергеем Струнниковым.

© Сергей Струнников, Главархив Москвы

На снимках запечатлены будни осажденного города: расчистка улиц от снега и льда, разборка деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, работа зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения.

© Сергей Струнников, Главархив Москвы

Также в коллекции собрано множество фотопортретов, в том числе бойцов, сражавшихся на Ленинградском фронте, и моряков-балтийцев. Публикация приурочена к 76-летию полного снятия блокады.