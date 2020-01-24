Картаполов рассказал о роли проекта «Дорога памяти»

Историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» увековечит память всех, кто противостоял фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал «Звезде» замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Создается уникальный историко-мемориальный комплекс, который мы называем "Дорога памяти". Будут собраны воедино имена всех 33 с лишним миллионов человек, которые воевали в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что противостояли фашизму не только граждане Советского Союза. Картаполов напомнил, что в составе Красной армии воевало много иностранцев, в частности, авиационный полк «Нормандия - Неман». Он также отметил роль 1-й Польской армии, принимавшей участие в освобождении Варшавы.

«Посмотрите на 1 января 1945 года в составе двух армий, 1-й и 2-й армий Войска польского в составе Красной армии воевало порядка 200 тысяч человек. Только при взятии Варшавы эти армии потеряли 43 тысячи с лишним своих бойцов убитыми, ранеными и пропавшими без вести», - напомнил Картаполов.

По словам замминистра, все, кто противостоял гитлеровским войскам, займут достойное место в галерее «Дорога памяти».

«Мы не можем забывать о тех, кто вел для нас конвои из Англии в Мурманск. Это английские моряки, хотя там были и канадские и американские суда. Мы не можем забывать американских летчиков, которые вместе с нашими перегоняли самолеты из Аляски через всю Сибирь по знаменитому Северному маршруту. Мы не можем забывать китайских и корейских добровольцев, которые воевали в составе бригады, Чехословацкий корпус, который насчитывал более 31 тысячи человек и воевал в составе Красной армии», - добавил Картаполов.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках для этой галереи может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая откроется в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.