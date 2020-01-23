Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце
Уникальную находку в Петербурге сделали при разборе строительного мусора.
© Фото: Адриан Селин, Facebook
В Меньшиковском дворце Петербурга при разборе строительного мусора археологи сделали уникальную находку. В Наугольных палатах дворца были обнаружены исторические документы 1720-1940-х годов. Они были найдены под аркой помещения бывшего Кадетского корпуса.
Документы свидетельствуют о быте военных учреждений разных эпох. Материалы 1720-1740-х годов представляют собой учебные материалы Кадетского корпуса: записки, игральные карты, доносы.
Также обнаружены бумаги 1940-х годов госпиталя блокадного Ленинграда.
«Что будет с этой коллекцией - пока никто не понимает. Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили "ничего с ними ни в коем случае не делать"», - рассказал в Faceboоk доктор исторических наук Адриан Селин.