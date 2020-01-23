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Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце

Ирина Егорова
09:53 23.01.2020
Уникальную находку в Петербурге сделали при разборе строительного мусора.
Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце
© Фото: Адриан Селин, Facebook

В Меньшиковском дворце Петербурга при разборе строительного мусора археологи сделали уникальную находку. В Наугольных палатах дворца были обнаружены исторические документы 1720-1940-х годов. Они были найдены под аркой помещения бывшего Кадетского корпуса.

© Адриан Селин, Facebook

Документы свидетельствуют о быте военных учреждений разных эпох. Материалы 1720-1740-х годов представляют собой учебные материалы Кадетского корпуса: записки, игральные карты, доносы.

© Адриан Селин, Facebook

Также обнаружены бумаги 1940-х годов госпиталя блокадного Ленинграда.

«Что будет с этой коллекцией - пока никто не понимает. Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили "ничего с ними ни в коем случае не делать"», - рассказал в Faceboоk доктор исторических наук Адриан Селин.

© Адриан Селин, Facebook
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