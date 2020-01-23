Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце

«Что будет с этой коллекцией - пока никто не понимает. Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили "ничего с ними ни в коем случае не делать"», - рассказал в Faceboоk доктор исторических наук Адриан Селин.

В Меньшиковском дворце Петербурга при разборе строительного мусора археологи сделали уникальную находку. В Наугольных палатах дворца были обнаружены исторические документы 1720-1940-х годов. Они были найдены под аркой помещения бывшего Кадетского корпуса.

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