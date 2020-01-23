Со дна Атлантики: уникальный артефакт хотят извлечь из «Титаника»

Американская частная компания из Джорджии RMS Titanic планирует вскрыть «Титаник», чтобы достать бесценный артефакт - беспроводной телеграф фирмы Marconi и другие сокровища.

Именно с этого устройства экипаж корабля посылал сообщение SOS, когда лайнер столкнулся с айсбергом.

«Телеграф сможет многое рассказать о последних часах "Титаника"», - уверен директор компании.

Устройство находится в плохом состоянии, так как пролежало на дне Атлантического океана больше века. Но в компании уверены, что приемник можно восстановить, иначе «самое известное радио в мире будет похоронено навсегда», передает WP.

Организация, которая уже 30 лет занимается извлечением артефактов с затонувшего корабля, 20 января направила запрос в федеральный суд штата Вирджиния по вскрытию судна с помощью управляемой робототехники. Этот случай является первым, когда спасатели намерены что-то собрать внутри обреченного корабля.

Против таких операций могут выступить активисты и родственники 1500 жертв трагедии, которые призывают относиться ко всему, что с ней связано, с осторожностью и уважением.

С обломков затонувшего судна, разбросанных в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда, компания спасла около 5500 драгоценных вещей. Президент RMS Titanic уверен, что важно сохранить их для будущих поколений, прежде чем они будут потеряны навсегда.