Символ блокады Ленинграда: последний снимок 11-летней Тани Савичевой найден в Нижегородской области

76 лет назад в Ленинграде истекал срок блокады. Мучительно, летально для сотен и сотен человек. Умирали семьями. Об одной такой мы помним благодаря 11-летней девочке Тане Савичевой. Она оставила дневник, читая который не сдержать слез.

Редкий снимок из краеведческого музея поселка Шатки Нижегородской области, который нигде ранее не публиковался, удалось обнаружить журналисту «Звезды». Сотрудники музея предполагают, что это последний, ранее не известный, снимок Тани Савичевой. Весьма вероятно, что девочка в берете, на снимке с группой детей, эвакуированных из Ленинграда в поселке Шатки - именно она. В августе 1942 года в поселок Шатки привезли 125 детей из ленинградских детдомов, в том числе - Таню Савичеву. Из 125 детей не выжила только одна Таня Савичева. Она умерла в 14 лет - от дистрофии, цинги и туберкулеза. Похоронена на поселковом кладбище.

Дневник хранят в закрытых фондах музея истории Санкт-Петербурга и показывают крайне редко. Подлинная реликвия - крохотная книжка, 10 на 6 сантиметров, ставшая самым трогательным и трагичным символом блокады Ленинграда. ​ Девять страниц заполнены неровным почерком девочки Тани, которая всего за полгода - с декабря 1941 по май 1942 - лишилась всех своих близких.

Первая запись: от голода умерла старшая сестра Женя. Потом - бабушка, брат, оба дяди ​ и - мама. Здесь Таня пропустила слово «умерла» - просто не смогла его написать, не смогла принять гибель самого близкого человека. ​

«Савичевы умерли, умерли все. И самая последняя - осталась одна Таня», - поясняет хранитель рукописно-документальных фондов Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Бакланова.

Больше - ни одной записи, ни одного рисунка. В окруженном кольцом блокады городе 11-летняя девочка слабеющей рукой фиксировала хронику гибели своей семьи. Думала, что писала для себя, оказалось - для всего мира.

Савичевы жили дружно, любили музыку, часто устраивали домашние концерты. Когда началась война, остались в городе. Старшие - работали на заводах, сдавали кровь для спасения раненых. Таня - самая младшая - помогала, чем могла.

Директор Шатковского историко-краеведческого музея в Нижегородской област Александр Инжутов пояснил, что когда детей, в числе которых была Таня, привезли в Шатки, никто не мог самостоятельно выйти из вагона - их выносили на руках. Дети были очень слабые, обессиленные дистрофией, истощены нехваткой питания.​

На «Дороге жизни» под Петербургом установлен мемориал. На его гранитных стелах - страницы дневника Тани Савичевой. Сегодня их читают ровесники девочки. Автор мемориала намеренно воплотил в граните только восемь страниц из дневника, пропустив одну - ту самую, где девочка написала «умерли все». Таня не знала, что ее брат Миша и сестра Нина не погибли - им удалось выжить. А все, кто выжил в те страшные годы в блокадном Ленинграде - победили.