Нарышкин заявил, что разведчик Абель узнал о планах ядерного удара США по СССР

Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель, настоящее имя которого Вильям Фишер, в годы холодной войны узнал о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР. Об этом впервые на открытии посвященной разведчику выставки в Доме Российского исторического общества рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Вековая история отечественной разведки написана несколькими поколениями разведчиков, и особое место среди них занимает фигура Фишера, отметил он.

«На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза», - сказал Нарышкин.

С этой задачей Фишер и его коллеги справились блестяще, подчеркнул он.

Фишер после Второй мировой войны нелегально находился в США, скрывался под различными именами и руководил разведывательной сетью в стране. В 1957 году был разоблачен, отказался сотрудничать с американской разведкой и был приговорен к 30 годам тюрьмы. Чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем покойного друга Рудольфа Абеля.

В 1962 году Фишера обменяли на сбитого над СССР пилота американского разведывательного самолета Фрэнсиса Пауэрса и американского студента-экономиста Фредерика Прайора, арестованного за шпионаж в Восточном Берлине. После освобождения Фишер работал в центральном аппарате разведки, принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Скончался от рака легких на 69-м году жизни 15 ноября 1971 года.

Ранее конкретные сведения о результатах работы Фишера не разглашались.