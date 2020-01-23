«Не болтай у телефона»: история самой скандальной прослушки ХХ века

18 апреля 1956 года. На главную военно-морскую базу Великобритании Портсмут прибывает новейший советский крейсер «Орджоникидзе». Приезд правительственной делегации Советского Союза во главе с Хрущевым вызывает у западной прессы небывалый ажиотаж. Ведь это первый официальный визит лидера СССР на Запад. Спустя 4 дня Елизавета II принимает Никиту Сергеевича в Букингемском дворце.

Именно в этот самый день объявлено, что советские связисты нашли в Берлине секретный тоннель, прорытый из американского сектора к советским телефонным кабелям.

План строительства Берлинского тоннеля разработали в Секретной разведывательной службе Великобритании. К масштабной прослушке русских в немецкой столице, английская разведка готовилась весь 52-й год. Англичане действовали четко и слаженно. Ведь до Берлина им удалось провернуть похожую, но куда более скромную операцию в Вене. До середины 50-х этот город также был разделен на 4 сектора.

«В телеграфных службах Австрии, они обнаружили, что кабель этой связи проходит местами по британскому и французскому секторам. Грех не воспользоваться такой возможностью. И вот сделали вот туда врезку, в этот кабель», - объясняет ветеран внешней разведки, полковник в отставке Михаил Богданов.

Венская операция и получила название «Серебро». Вполне логично, что следующую, более масштабную, Берлинскую операцию назвали «Золото».

Главным идеологом и «Серебра», и «Золота» был офицер английской разведки Питер Ланн. Именно ему после череды неудачных попыток проникнуть в советскую зону оккупации пришла идея о массовой телефонной прослушке. Ланн верил, что будущее шпионажа за техникой.

Когда Питер Ланн начинает планировать операцию «Золото», его коллега - сотрудник английской разведки Джордж Блейк - ничего об этом не знает. И с Советским Союзом еще не сотрудничает.

© ТРК "Звезда"

В начале 50-х Блейк, которому не было и тридцати, находился в Сеуле с заданием от Mi6. Но именно эта корейская командировка стала началом провала операции «Золото». В 1950 году в Корее началась гражданская война. Северную Корею поддерживал Советский Союз. Южную - Соединенные Штаты Америки. Джордж Блейк, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, оказался в плену у северокорейцев.

«Корея, очень большая камера, очень скучная обстановка, и делать нечего. И вдруг северные корейцы приносят книги на английском языке, книги основоположника марксизма и Блейк начал их читать, и, по его словам, вот здесь он понял, в чем зарыта собака. Он решил, что идеология, за которую он борется, не верна», - говорит замглавного редактора «Российской газеты», писатель и историк спецслужб Николай Долгополов.

Блейк обратился в советское посольство с предложением о сотрудничестве. Британский разведчик пообещал в будущем передавать советской разведке информацию, направленную против СССР и социалистических стран, и категорически отказался брать за это деньги.

В начале апреля 1953-го в Лондон прилетели первые 7 британцев, освобожденные из северокорейского плена, где провели три года. Среди них был и Джордж Блейк.

К этому времени в Лондоне Питер Ланн создает отдел для проведения операции «Золото». Заместителем начальника этого отдела приглашают работать Джорджа Блейка.

Он стал одним из девяти участников первого секретного совещания в Лондоне. На встрече в британской столице решили подобраться к советским кабелям связи. Протокол этого совещания Блейк передаст в Москву раньше, чем его увидит руководство английской разведки.

Тогда же, в феврале 54-го года британцам становится очевидно - они не смогут провернуть операцию «Золото» без денег США. К тому же подкоп к советским кабелям было удобнее рыть из американского сектора, из той его части, которая глубоко вклинивается в советскую зону.

Когда Москва узнала от Блейка о секретном совещании ЦРУ и Mi6, встал вопрос, следует ли Советскому Союзу вмешаться и разоблачить эту затею с Берлинским тоннелем.

«Так как количество людей, сидящих в Лондоне на этом совещании, было ограничено, то заместителя начальника отдела Джорджа Блейка было бы обнаружить очень просто. Светить своего ценнейшего агента, сдавать его, это было просто не целесообразно. И решили поиграть, поработать, вступили в такую оперативную игру», - говорит замглавного редактора «Российской газеты», писатель и историк спецслужб Николай Долгополов.

Советские кабели связи, к которым рвались американцы, соединяли Москву, штаб группы советских войск в Германии, посольство СССР в Восточном Берлине и власти ГДР. Чтобы до них добраться следовало прокопать подземный ход длиной с полкилометра. Около 150 метров по американскому сектору. Остальное - по, а точнее, под советской территорией.

© ТРК "Звезда"

Тоннель состоял из множества маленьких сегментов с общей длиной 430 метров. Он был полностью произведен в США и был переправлен в обстановке строжайшей секретности сначала на корабле, потом по железной дороге через ГДР в западный Берлин.

ЦРУ соблюдало максимальную секретность. Чтобы металлические детали конструкции не издавали при перевозке резких звуков, на них специальным спреем нанесли обрезиненный материал. Прежде чем копать тоннель, вход в него замаскировали.

Шесть с половиной миллионов долларов выделили из американского бюджета на Берлинский тоннель. В пересчете на нынешние деньги это целых 60 миллионов.

«Были оборудованы жилые помещения для того, чтобы люди, которые заняты в этом строительстве, практически, не показывались на улицу. То есть, вплоть до кофе-машин, стиральных машин, гладильных досок. В общем, быт был полностью налажен», - рассказывает сотрудник пресс-бюро СВР России Евгений Долгушин.

В Москве о каждом этапе операции «Золото» знали в деталях. Джордж Блейк регулярно передавал на Лубянку фотопленки с изображением секретных документов.

«Блейк имел доступ не только к информации по операции "Золото". Блейком была передана информация об огромном количестве агентуры, которая готовилась и забрасывалась на территорию Советского Союза. Это сотни человек, как бы благодаря его данным, выявлены и обезврежены, нейтрализованы», - объясняет Долгушин.

Американцы рыли тоннель со скоростью примерно 5 метров в день. Когда они дошли до конечной точки, возник вопрос – а как добраться до советских кабелей, которые находятся пятью метрами выше? Инженерам пришлось поломать голову, чтобы придумать, как прокопать вертикальную шахту – снизу вверх.

«Это была некая металлическая рама, она была уже прямоугольной а не круглой. Они по буквально по одному дюйму разрабатывали грунт, после этого закрывали вот этот забой, ну чтобы сверху не сыпался, не сыпался грунт. Устанавливали обделку, после этого открывали вот это, они назвали это виндоущит – «щит с окном», открывали это окошко, снова его разрабатывали и вот так буквально по одному дюйму они поднимались», - объясняет москвовед и историк московского метро Максим Шуйский.

© ТРК "Звезда"

Добравшись до советских кабелей, английские инженеры оборудовали рядом комнату для прослушки, где установили столько записывающего оборудования, что пришлось придумывать как его охлаждать.

«У англичан с американцами было предусмотрено на случай чего просто взорвать это дело, чтобы и врагам не досталось, они не поняли, и чтобы не было возможности установить факт нарушения границы», - объясняет ветеран внешней разведки, полковник в отставке Михаил Богданов.

В феврале 1955 года из Берлина в Вашингтон по каналам ЦРУ уходит сообщение: «ребенок родился». Это значит - тоннель построен. Через два месяца американские спецслужбы приступают к перехвату советских переговоров. Работа ведется круглосуточно. Одновременно прослушиваются более 120 линий. Это 400 часов записанного материала в день. Записи отвозят в Лондон и Вашингтон, где десятки специалистов их переводят и анализируют.

Прослушка в берлинском тоннеле велась ровно 11 месяцев и 11 дней. В итоговом докладе ЦРУ говорится, что за это время удалось получить много полезных сведений о Советском Союзе - по атомному проекту, по составу и структуре Балтийского флота и Западной группы войск.

Но насколько правдивой была эта информация, учитывая, что в КГБ изначально знали о прослушивании? В чем заключалась контр-операция Советского Союза? И почему ЦРУ не уничтожило начиненный взрывчаткой тоннель, когда он был обнаружен? Смотрите полный выпуск программы «Секретные материалы» на «Звезде».