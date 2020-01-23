ЦРУ выложило в открытый доступ более 12 миллионов страниц архивных документов

ЦРУ разместило в открытом доступе часть своего архива. В общей сложности, более 12 миллионов страниц документов, касающихся работы агентства с момента основания до середины 1990-х годов доступны в онлайн-библиотеке на сайте ЦРУ. В них представлены данные о деятельности ЦРУ во Вьетнаме, в Корейском конфликте и во время холодной войны.

Опубликованные материалы частично отцензурированы, однако в них содержатся незначительные правки. Представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорниак уточнил, что «специально ничего не отбиралось», чтобы была полная история и «с хорошим, и с плохим».

«Доступ к этим историческим документам больше не ограничен географией», - уточняет глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт, передает CNN.

Ранее документы были физически доступны только с четырех компьютерных терминалов в Национальном архиве в Колледж-Парке, в штате Мэриленд.

По закону США, спецслужбы обязаны пересматривать секретные документы давностью более 25 лет и принимать решение об их возможном рассекречивании. Таким образом, архив рассекреченных документов США постоянно пополняется.