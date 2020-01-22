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Шойгу поручил продумать перспективы развития филиала музея Вооруженных Сил РФ

Андрей Аркадьев
16:46 22.01.2020
Министр выразил уверенность, что музей станет центром духовного и военно-патриотического воспитания населения.
Шойгу поручил продумать перспективы развития филиала музея Вооруженных Сил РФ
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооруженных сил «Дорога памяти».

«Важно решить все запланированные задачи и продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооруженных сил», - сказал глава ведомства.

Министр также выразил уверенность, что музей станет центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и остальных россиян.

Шойгу отметил, что историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Министр также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы и к 9 мая приурочено открытие Главного храма Вооруженных Сил РФ - храма Великой Победы.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с его духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров.

Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны, высота малого купола также содержит эти цифры - 14,18 метра. Центральный купол - не менее уникальный, диаметр барабана, на который он установлен, составляет 19,45 метра. Первых прихожан собор сможет принять 9 мая.

«Дорога памяти» - уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Чтобы данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника этой войны.

Вся информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

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