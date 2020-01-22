Шойгу поручил продумать перспективы развития филиала музея Вооруженных Сил РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооруженных сил «Дорога памяти».
«Важно решить все запланированные задачи и продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооруженных сил», - сказал глава ведомства.
Министр также выразил уверенность, что музей станет центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и остальных россиян.
Шойгу отметил, что историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Министр также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы и к 9 мая приурочено открытие Главного храма Вооруженных Сил РФ - храма Великой Победы.
Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.
Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с его духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров.
Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны, высота малого купола также содержит эти цифры - 14,18 метра. Центральный купол - не менее уникальный, диаметр барабана, на который он установлен, составляет 19,45 метра. Первых прихожан собор сможет принять 9 мая.
«Дорога памяти» - уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.
Чтобы данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника этой войны.
Вся информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.
После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.