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Американское СМИ пришло к выводу, что США причастны к разрушению СССР

Валентина Пескова
15:47 22.01.2020
По мнению американского журналиста Теда Ролла, совершая нападения и акции саботажа, США пытались подорвать СССР изнутри.
Американское СМИ пришло к выводу, что США причастны к разрушению СССР
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Одним из факторов, приведших к крушению СССР в 1991 году, стало вмешательство США. Как отмечает журналист Тед Ролл в статье для издания СounterPunch, Соединенные Штаты раз за разом совершали нападения и акции саботажа, пытаясь подорвать Советский Союз изнутри.

Ролл анализирует историю и приходит к выводу, что все началось еще в 1917 году, когда в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат США вторгся на территорию нашей страны. После этого у Советской России ушло три года на то, чтобы избавиться от «непрошенных гостей».

Следующим таким фактором стал период с 1941 по 1945 годы во время Второй мировой войны, когда СССР и США являлись союзниками по борьбе с нацистской Германией. При этом американцы тянули три года, не участвуя в настоящих боевых действиях, а десятки миллионов советских граждан жертвовали собой в борьбе с вермахтом.

Еще один инцидент произошел в 1960 году, когда советская ракета сбила самолет американского шпиона Пауэрса. По мнению журналиста, сам факт нахождения воздушного судна США на территории воздушного пространства СССР уже был актом войны.

Также Ролл упоминает два проекта президента США Рональда Рейгана, который был у власти с 1981 по 1989 годы. Первый - это одобрение якобы «невинного плана» ЦРУ, который подразумевал взрыв газопровода, несшего природный газ через всю Сибирь. Результатом этого должна была стать экономическая дезорганизация СССР и катастрофа природной среды. Второй проект Рейгана подразумевал экономический саботаж СССР с помощью Саудовской Аравии. Последняя увеличила добычу нефти, в результате чего цены на нефть и газ снизились по всему миру, а советская экономика вошла в ступор.

В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США «немало потрудились», чтобы разрушить СССР.

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