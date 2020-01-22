Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи

Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны продолжится и после открытия галереи «Дорога памяти» на территории около Главного храма ВС России. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сбор информации мы продолжим и после 9 мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на "Дороге памяти" не осталось белых пятен», - сказал глава военного ведомства на совместном заседании художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Министр отметил, что историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны.

Шойгу также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и к 9 мая приурочено открытие Главного храма Вооруженных Сил РФ - храма Великой Победы.

«Над его созданием трудились и трудятся всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников - от президента до рядового гражданина - перечислили средства в специальный фонд», - подчеркнул он.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с его духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров.

Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны, высота малого купола также содержит эти цифры - 14,18 метра. Центральный купол - не менее уникальный, диаметр барабана, на который он установлен, составляет 19,45 метра. Первых прихожан собор сможет принять 9 мая.

«Дорога памяти» - уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.