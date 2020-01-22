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«Дорога памяти»: эксклюзивные кадры с будущей смотровой площадки

Алексей Кошкин
14:05 22.01.2020
«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с высоты в 38 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Чуть больше 100 дней осталось до открытия Главного храма Вооруженных Сил в парке «Патриот», по периметру рядом с ним 15 000 квадратных метров специальной постройки занимает уникальное сооружение «Дорога памяти». Это интерактивный музей, длина которого составляет 1418 метров, а точнее, шагов, которые сделала наша страна для победы в Великой Отечественной войне. Скоро там появятся уникальные музейные экспонаты.

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с высоты в 38 метров, где находится будущая смотровая площадка, располагающаяся по всему периметру под куполом Главного храма Вооруженных Сил. Смотровую площадку разместят и на крыше галереи «Дорога памяти». Внутри нее каждый метр будет посвящен каждому дню войны со своими выставочными стендами и интерактивными экранами.

«Дорога памяти» - уникальный проект Минобороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы снимки и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, нужно загрузить информационные материалы о них на сайт - потребуется внести в форму на сайте фамилию, имя, отчество, год или дату рождения и фото участника Великой Отечественной. Все данные будут привязаны к информации, которая уже имеется в базах Министерства обороны РФ. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным списком и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

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