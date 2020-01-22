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Шойгу о «Дороге памяти»: проект увековечит подвиг миллионов участников ВОВ

Андрей Аркадьев
12:58 22.01.2020
Сбор информации об участниках войны 1941- 1945 годов продолжится и после празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шойгу о «Дороге памяти»: проект увековечит подвиг миллионов участников ВОВ
© Фото: Минобороны России

Историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти», строящийся на территории Главного храма ВС РФ, увековечит подвиг 33-х миллионов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вместе с Главным храмом будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных Сил с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти". Этот уникальный проект увековечит подвиг 33-х миллионов участников Великой Отечественной войны», - сказал глава военного ведомства на совместном заседании художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Министр добавил, что фронтовики и труженики тыла изо дня в день самоотверженно приближали победную весну.

«Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины», - отметил он.

По словам Шойгу, сбор информации об участниках войны 1941- 1945 годов продолжится и после празднования 75-летия Великой Победы 9 Мая, «чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на «Дороге памяти» не осталось белых пятен».

Дорога Памяти - уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

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