«Гроза фашистов»: сколько противников было на счету легендарного снайпера Шаниной

С подачи американских газетчиков в Европе Розу Шанину прозвали «невидимым ужасом Восточной Пруссии», а наши журналисты просто - «грозой фашистов». К моменту гибели счет ликвидированных ею противников в снайперской книжке приближался к шестидесяти, двенадцать из которых составляли снайперы. 20-летняя Роза воевала меньше года и не дожила до Победы пять месяцев.

Впервые стрелять по живой мишени ефрейтору Шаниной пришлось 5 апреля 1944 года. Она метким выстрелом уложила гитлеровца, поднявшегося над бруствером окопа, и счет в ее снайперской книжке был открыт.

«И она вспоминает потом об этом случае: "Нажала на курок, выстрелила, смотрю, каска свалилась у немца - значит я поразила мишень. И мне от этого сразу стало так тяжело, ноги обмякли, винтовку уронила, я сползла на дно окопа, девчонки подбежали испугались". Думали, что ее ранило. А она говорит: "Со мной все нормально, но, девочки, как страшно. Я убила человека". Они говорят: "Ты же не человека убила, ты фашиста убила"», - рассказывает Валентина Шанина, руководитель музея Розы Шаниной (Архангельская область).

В конце 1941-го в семью Шаниных пришла первая похоронка: в ходе Тихвинской оборонительной операции в бою под Малой Вишерой погиб брат Михаил. И Роза немедленно отправилась в военкомат. Но в 1941-м ей было всего семнадцать, так что сначала ее отправили на курсы «Всевобуча». В 1942 году, закончив педучилище, Роза стала воспитательницей в детском саду №2 Архангельска.

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Фашисты хотели сжечь деревянный Архангельск, но горожане отстояли его: дни и ночи несли бессонный караул на крышах домов, гасили зажигательные бомбы, тушили пожары. И Роза тоже дежурила на крыше детского сада, где работала.

В конце 1942 года на фронте под Керчью пропал без вести второй брат Розы - Федор. С этого момента Роза стала буквально осаждать военкома, доказывая, что ее место только на фронте.

В мае 1943 года вышел приказ Наркомата обороны Союза ССР генерала-полковника Щаденко, согласно которому к 25 июня 1943 года сна базе женских курсов отличных стрелков при Центральной школе инструкторов снайперского дела необходимо было сформировать Центральную женскую школу снайперской подготовки в составе двух батальонов. Отбор производили из добровольцев-женщин в возрасте до 25 лет с образованием не ниже семи классов и прошедших обучение в снайперских комсомольско-молодежных подразделениях «Всеобуча».

Роза подходила на 100 процентов. При получении разнарядки из Первомайского райвоенкомата Архангельска и по достижении призывного возраста в июне 1943 года Шанина была направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки.

© ТРК "Звезда"

«Характерный момент, когда были образованы женские снайперские курсы, срок обучения на них был изначально три месяца. Это соответствовало подготовке, скажем, сержантов, командиров отделений. Впоследствии, когда уже была создана центральная женская снайперская школа, срок подготовки был увеличен до полугода. Вы представляете, что такое потратить полгода на подготовку специалистов в условиях войны? Насколько ценился этот специалист, и насколько много нужно было ему дать при весьма интенсивной подготовке», - объясняет историк оружия Семен Федосеев.

В ходе второго набора в Центральную женскую школу снайперской подготовки в Подольск приехали десятки девушки из разных уголков Советского Союза. Среди них была и Роза Шанина. После прохождения медицинской и мандатной комиссии ее зачислили в первую роту.

В снайперской школе Роза научилась не только отыскивать позицию врага и часами сидеть в засаде, но и маскироваться.

«Хорошо известно, женщины - большие асы маскировки. Женщины более терпеливы, женщины, как правило, более склонны, имеют большее умение расслабляться, а для снайпера, который может проводить на своей позиции в ожидании цели иногда по несколько часов, это очень немаловажно», - говорит историк оружия Семен Федосеев.

У Шаниной оказались феноменальные способности. Роза метко стреляла дуплетом. Это способ стрельбы, когда снайпер производит два точных выстрела подряд, мгновенно передергивая затвор винтовки. Выстрелы делаются на одном дыхании, поражая сразу две намеченные цели.

© ТРК "Звезда"

Выпускницы снайперской школы были направлены на 3-й Белорусский фронт. Роза Шанина и ее подруги прибыли в расположение 338-й стрелковой дивизии 5-й армии, в которой был сформирован отдельный женский снайперский взвод.

С первых выстрелов снайпера Шаниной однополчане поняли, что перед ними выдающийся стрелок. У снайперов была строгая отчетность, и они действовали или в паре с наблюдателем, или результат выстрела фиксировала действующая впереди пехота. В снайперской книжке Розы рукой наблюдателей сделаны отметки о выстрелах со 100, 150 и 200 метров. После того, как ей вручили первый орден, все вокруг ждали, как Шанина покажет себя во время наступления.

Позиционное противостояние накануне наступления утомило всех: и бойцов, и командиров. Фронт как будто замер в ожидании активных действий. Снайперы с утра выслеживали зазевавшихся фашистов. Те, в свою очередь, держали под пристальным вниманием наши окопы и траншеи.

7 июня 1944-го во второй половине дня под прикрытием автоматных очередей, заработал немецкий снайпер. Стрелял он в бойцов, которые находились на командно-наблюдательном пункте. Розе Шаниной и ее наблюдателю Саше Якимовой был дан приказ любой ценой уничтожить снайпера. Девушкам предстояло вести дуэль с матерым профессионалом.

Саша Якимова считала, что снайпер окопался в лесу. Роза, проанализировав ситуацию, решила, что фашист стреляет с возвышения. Девушки разделились. Саша стала искать нору, Роза занялась поисками гнезда «кукушки», так называли этих лесных стрелков. Вглядываясь в прицел, Шанина считала деревья и анализировала. И вдруг даже не увидела, угадала, почувствовала затаившегося врага.

Буквально через несколько дней после этого меткого выстрела Роза получила письмо от земляка, редактора газеты 5-й армии «Уничтожим врага» Петра Молчанова: «Приветствую Вас, землячка! Сегодня ночью позвонил член Военного совета и говорит: «Немедленно и крупным планом покажите снайпера Шанину. Она выиграла поединок с фашистским асом снайперского дела». От этой команды даже у меня нос чуток вздернулся. Знай наших! Поздравляю от всей души! Думаю, что второй «Георгий», то бишь орден Славы II степени Вам обеспечен. Найду повод, чтобы лично приехать поздравить, когда это свершится. Надеюсь - скоро. Порадовали Вы меня. Ай да землячка! Крепко жму руку».

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22 июня 1944 года после мощной артиллерийской и авиационной подготовки началась операция «Багратион». Перешли в наступление и войска 3-го Белорусского фронта. 5-я армия прорвала оборону противника и к исходу дня продвинулась вперед до 10 километров в западном направлении.

C 26 по 28 июня Роза Шанина и ее боевые подруги принимали участие в ликвидации окруженной германской группировки юго-восточнее Витебска. В прорыв пошли танки, за танками - стрелковые дивизии.

«Во время наступательного боя действуют только штатные снайперы, в составе снайперских, вернее стрелковых взводов и рот, это он находится при командире подразделения, и тот ему "пулеметчик - убрать пулеметчика". Тогда снайперы, плохо подготовленные, наспех подготовленные, их задача: вот в упор убрать огневую точку, которая мешает продвижению. А такие снайперы, как Роза - это уже оперативное звено. Это как диверсанты и разведчики», - объясняет историк спецслужб Юрий Ржевцев.

Был дан приказ: использовать для отдыха любые привалы и ни в коем случае не подключать снайперов к боевым действиям наступавшей пехоты. Командиры их берегли. Бездействие было невыносимо для Розы и 29 июня 1944 года она подала рапорт о переводе в разведроту, но получила отказ.

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8 августа 1944 года Роза случайно отстала от роты на переправе. И решила не искать ее. Хотя знала, что самовольные отлучки из тыла на передний край - преступление.

«Мне нужно быть на передовой, увидеть своими глазами, какая она, настоящая война. И потом, как было искать свою роту? Кругом, по лесам и болотам шатались немцы. Одной ходить опасно. Я и пошла за батальоном, который направлялся на передовую. И в тот же день побывала в бою. Рядом со мной гибли люди. Я стреляла, и удачно», - писала потом Роза Шанина в своем дневнике.

Именно тогда она впервые поняла, что можно ходить на передовую и без разрешения командиров. С тех пор делала так не раз. Правда, уничтоженные во время самоволки враги не засчитывались.

В середине августа журналист Молчанов помог Шаниной попасть на прием к командующему 5-й армией генерал-лейтенанту Крылову. Генерал выслушал взволнованную речь младшего сержанта. Она пылко просила не только за себя, а за все женское снайперское отделение, командиром которого уже являлась. Девушкам обидно было оказаться не у дел в такой ответственный момент, они рвались на передовую.

«По логике, ему надо было: кругом, шагом марш! И отправить ее. Девичья красота, вот этот напор патриотический, видимо сыграл злую шутку и с генералом Крыловым, злую шутку с генералом Крыловым сыграло, и с Розой», - считает историк спецслужб Юрий Ржевцев.

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