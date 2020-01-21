Россия отказалась вернуть Польше картины, вывезенные во время Войны

Россия не собирается возвращать Польше картины, вывезенные в Советский Союз во время Войны. Как заявили в Минкульте РФ, на подобные требования Варшава не имеет никаких юридических оснований.

Ранее польский МИД перечислил объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными - якобы из-за действий СССР. В списке значатся в том числе картины Брейгеля и Кранаха-старшего. Но, как отметили в Минкульте, доказательств утраты этих произведений у Польши нет.

Живописные полотна были вывезены во время Войны с территорий, отбитых у фашистской Германии в качестве компенсации за нанесенный нашей стране ущерб. И это право подтверждено международным законодательством, напомнили в российском ведомстве.