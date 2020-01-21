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Россия отказалась вернуть Польше картины, вывезенные во время Войны

Вадим Иванов
09:46 21.01.2020
Ранее польский МИД перечислил объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными - якобы из-за действий СССР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PolandMFA, twitter

Россия не собирается возвращать Польше картины, вывезенные в Советский Союз во время Войны. Как заявили в Минкульте РФ, на подобные требования Варшава не имеет никаких юридических оснований.

Ранее польский МИД перечислил объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными - якобы из-за действий СССР. В списке значатся в том числе картины Брейгеля и Кранаха-старшего. Но, как отметили в Минкульте, доказательств утраты этих произведений у Польши нет.

Живописные полотна были вывезены во время Войны с территорий, отбитых у фашистской Германии в качестве компенсации за нанесенный нашей стране ущерб. И это право подтверждено международным законодательством, напомнили в российском ведомстве.

«Все соответствующие международные соглашения на этот счет были достигнуты еще на Ялтинской конференции в 45-м году, затем заключались дополнительные соглашения между союзническими державами», - напомнил руководитель департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«И вопросы реституции, вопросы возвращения - это фактически вопрос пересмотра итогов Второй мировой войны. Разумеется, ни о каком пересмотре итогов Второй мировой войны идти речи не может», - заключил он.

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