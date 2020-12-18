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Мобильные газовые камеры, голод, расстрелы: следователи Кубани возобновили уголовное дело о геноциде мирных граждан в годы войны

Тамара Астапенкова
10:28 18.12.2020
В СК сообщили, что целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
Мобильные газовые камеры, голод, расстрелы: следователи Кубани возобновили уголовное дело о геноциде мирных граждан в годы войны
© Фото: СК РФ

В Краснодарском крае спустя 48 лет возобновлено расследование уголовного дела о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС 10-А. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», - говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 1942-го по январь 1943 года немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо засыпали землей.

© СК РФ

«В станицах Марьянской и Старо-Щербиновской зверски расстреляли свыше 247 человек. Кроме того, во время оккупации немецкие захватчики в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц», - говорится в сообщении.

Зондеркоманду СС 10-А, которая проводила карательные операции на территории Краснодарского края и Ростовской области, возглавлял доктор Курт Кристман.

«Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн, за совершение этих преступлений были осуждены», - говорится в сообщении.

В 1970 году КГБ возбудил уголовное дело по фактам массовых убийств советских граждан на Кубани. По информации следователей, часть подчиненных доктора, в том числе и Гельмут Оберлендер, а также военные зондеркоманды, не понесли заслуженного наказания. Но через два года предварительное следствие по данному уголовному делу было приостановлено. Имеются сведения, что «Гельмут Оберлендер в настоящее время проживает на территории одного из зарубежных государств», уточнили в СК.

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