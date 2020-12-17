Путин заявил, что Россия достойно отметила 75-летие Победы, несмотря на пандемию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно отметила 75-летие Великой Победы, несмотря на пандемию коронавируса.

«Этот уходящий год связан с крупными мероприятиями общенационального характера. Я имею ввиду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы достойно его отметили. И Парад Победы состоялся на Красной площади, и в онлайн-формате состоялось шествие "Бессмертного полка"», - сказал глава государства в ходе большой пресс-конференции.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.