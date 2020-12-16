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В Иордании найден тронный зал царя Ирода, где танцевала Саломея

Светлана Иванова
10:41 16.12.2020
Открытие сделали венгерские археологи при проведении раскопок в древней крепости на берегу Мертвого моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Иордании обнаружили тронный зал библейского царя Ирода. Как сообщает израильская газета Haaretz, открытие сделали венгерские археологи под руководством профессора Гиза Вереша при проведении раскопок в древней крепости Махерон на берегу Мертвого моря.

Ученые нашли полукруглую нишу, где стоял трон Ирода. Первоначальный уровень пола не сохранился, но археологи считают, что царский престол находился на возвышении, на которое поднимались по лестнице. Ученым удалось восстановить две колонны, которые поддерживали крышу зала.

Согласно Евангелию, именно в этом тронном зале во время празднования дня рождения Ирода его падчерица Саломея исполняла свой танец. Наградой за выступление служила голова Иоанна Крестителя, которую доставили на блюде после казни пророка.

Римско-еврейский историк Флавий Иосиф, который жил в первом веке нашей эры, является главным источником сведений о династии Иродов. По информации Флавия Иосифа, Ирод Антипа привел в Махерон закованного в цепи Иоанна Крестителя и предал его смерти.

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