Первый российский морской устав: в ВМФ отметят 300-летие документа

13 (24) января 1720 года Петром I был утвержден первый российский Морской устав, разработка которого велась несколько лет при активном участии самого императора. Во введении к уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, разъяснялись причины его появления. Через три месяца, с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был издан отдельной книгой.

«В соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, занятия, посвященные истории создания Российского Морского Устава пройдут в военно-морских образовательных заведениях, в воинских частях и на кораблях ВМФ России. Будут также проведены тематические экскурсии в Центральном Военно-Морском Музее», - рассказал «Звезде» представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Единственный в России рукописный экземпляр Морского Устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной Военно-Морской Библиотеки, а первый печатный экземпляр в самой Центральной Военно-Морской Библиотеке.

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Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...».

Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвертая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения возна­граждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая - «О штрафах» - представляла собой во­енно-морской судебный и дисциплинарный уставы.

Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчетности, книга сигналов и правила дозорной службы.

«Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволившей России превратиться в морскую державу. К 1725 году русский флот был одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тыс. человек», - отметил представитель Минобороны РФ.

Устав 1720 года стал важнейшим законодательным документом российского флота. По полноте содержания и глубине изложения он был наиболее совершенным для первой половины XVIII века. После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года, когда был заменен новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.