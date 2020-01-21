Первый российский морской устав: в ВМФ отметят 300-летие документа
13 (24) января 1720 года Петром I был утвержден первый российский Морской устав, разработка которого велась несколько лет при активном участии самого императора. Во введении к уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, разъяснялись причины его появления. Через три месяца, с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был издан отдельной книгой.
«В соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, занятия, посвященные истории создания Российского Морского Устава пройдут в военно-морских образовательных заведениях, в воинских частях и на кораблях ВМФ России. Будут также проведены тематические экскурсии в Центральном Военно-Морском Музее», - рассказал «Звезде» представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
Единственный в России рукописный экземпляр Морского Устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной Военно-Морской Библиотеки, а первый печатный экземпляр в самой Центральной Военно-Морской Библиотеке.
Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...».
Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвертая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая - «О штрафах» - представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы.
Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчетности, книга сигналов и правила дозорной службы.
«Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволившей России превратиться в морскую державу. К 1725 году русский флот был одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тыс. человек», - отметил представитель Минобороны РФ.
Устав 1720 года стал важнейшим законодательным документом российского флота. По полноте содержания и глубине изложения он был наиболее совершенным для первой половины XVIII века. После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года, когда был заменен новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.