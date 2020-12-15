Символ памяти: спецборт Минобороны доставил в Белград Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата

Спецборт Минобороны доставил в столицу Сербии частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Сегодня в Белграде у мемориала освободителям города от нее зажгут первый в Республике Вечный огонь.

Ожидается, что в церемонии примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич.

Торжественные мероприятия пройдут у мемориала бойцам Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда. Первый камень в основание Вечного огня, который там зажгут сегодня, заложил миснистр обороны РФ Сергей Шойгу в феврале этого года.