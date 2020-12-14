Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Смотрители маяка нашли советский клад на острове Большой Тютерс в Финском заливе

Андрей Аркадьев
16:07 14.12.2020
Более десяти тысяч советских рублей были спрятаны во вспомогательном строении, где располагается электростанция.
Смотрители маяка нашли советский клад на острове Большой Тютерс в Финском заливе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На острове Большой Тютерс в Финском заливе нашли почти десять тысяч бумажных советских рублей во время ремонта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Единственные жители острова - начальник маяка и техник обнаружили пачку денег номиналом 10 и 25 рублей во вспомогательном строении, где располагается электростанция.

Клад мог пролежать там несколько десятков лет, поскольку  самая новая купюра была выпущена в конце 1960-х годов. Найденные деньги могут стать экспозицией островного музея.

В августе участники экспедиции Русского географического общества и движения «Бессмертный полк» установили на Большом Тютерсе памятник героям - красноармейцам, которые помогали освободждать остров от фашистов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
11:49 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничных
09:59 В стране и мире
Видео
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
08:50 Армия
Видео
С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
Популярное
Популярное
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.