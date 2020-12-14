Смотрители маяка нашли советский клад на острове Большой Тютерс в Финском заливе

На острове Большой Тютерс в Финском заливе нашли почти десять тысяч бумажных советских рублей во время ремонта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Единственные жители острова - начальник маяка и техник обнаружили пачку денег номиналом 10 и 25 рублей во вспомогательном строении, где располагается электростанция.

Клад мог пролежать там несколько десятков лет, поскольку самая новая купюра была выпущена в конце 1960-х годов. Найденные деньги могут стать экспозицией островного музея.

В августе участники экспедиции Русского географического общества и движения «Бессмертный полк» установили на Большом Тютерсе памятник героям - красноармейцам, которые помогали освободждать остров от фашистов.