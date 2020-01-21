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«Пятый Украинский фронт»: документальная книга к 75-летию освобождения Украины выпущена в РФ

Наталья Вальханская
03:37 21.01.2020
Противостояние с националистическим подпольем и его бандитскими формированиями авторы рассматривают как составную часть и особенность освобождения территории Украинской ССР.
«Пятый Украинский фронт»: документальная книга к 75-летию освобождения Украины выпущена в РФ
© Фото: ТРК "Звезда"

Издательством «На боевом посту» выпущена книга документально-публицистической прозы «Пятый Украинский фронт». Она является продолжением серии научно-публицистических изданий по истории вооруженного противоборства на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Авторами труда являются доктора исторических наук, члены Союза писателей России В.П. Баранов, А.А. Климов и А.В. Козлов.

Публикация книги приурочена к 75-летию освобождения Украины. Противостояние с националистическим подпольем и его бандитскими формированиями авторы рассматривают как составную часть и особенность освобождения территории Украинской ССР.

Книга призвана ярко и убедительно противостоять тем политикам и псевдоученым нынешней Украины, которые выбрали своим научным методом откровенную ложь, подтасовку фактов, фальсификацию документов о событиях 1940-1950-х годов на Западной Украине.

«Цель фальсификаторов - актуализация событий в западных областях Украины в 1939-1953 году до уровня идеологического противостояния с Россией на современном этапе, создание иллюзии исторической правоты политических сил, которые они представляют. Мало того, ими создается правовая база, на которой строится новая историческая концепция, в основе которой - тезисы о "вековом противостоянии Украины и России", "угнетении Российской империей свободолюбивого украинского народа" и даже "советской оккупации Украины в течение 70 лет". В мае 2015 года президент Украины подписал закон "О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в XX веке". Действие закона распространяется как на политические, так и на карательные формирования - такие, как служба безопасности ОУН*, которая была призвана осуществлять террор по отношению к местному польскому и украинскому населению. Политическое руководство Украины старательно пытается обелить националистов, замалчивает или намеренно искажает степень жестокости и откровенных зверств в отношении обычного гражданского населения - учителей, сотрудников сельских администраций, колхозников, хуторян, чем "прославились" члены ОУН-УПА*, "боровшиеся за независимость незалежной Украины". При том, что все их античеловеческие деяния задокументированы, масса таких документов хранится в архивах Российской Федерации, Польской Республики, да и на самой Украине. Естественно, все эти псевдоисторики также оставляют за скобками многочисленные факты пособничества "оуновцев"* германским нацистам. Но на нынешней Украине факты и международно признанные документы отрицаются, свидетельства очевидцев замалчиваются, учебники истории переписываются. Идет тотальное наступление на историю и память», - отметил генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал-полковник в отставке Валерий Баранов.

© ТРК "Звезда"

В период освобождения Советской Украины с бандами украинских националистов сталкивались многие подразделения Красной Армии. Националисты нападали на мелкие подразделения, войсковые колонны, тыловые гарнизоны, как в прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу.

В своей книге авторы особо подчеркивают, что ОУН-УПА* был опасным и страшным врагом. И недооценка иезуитской хитрости и жестокости членов националистических организаций Украины, стоила жизни многим военнослужащим внутренних войск и Красной Армии.

«Но солдаты и офицеры сделали все возможное, чтобы обуздать кровавого зверя», – пишут публицисты.

Новая книга - еще одна, убедительная, попытка противодействия воинствующей фальсификации истории. Ее сила в том, что мифам и фальшивкам авторы-историки противопоставляют правдивый, без купюр, рассказ о событиях на Западной Украине в 1939-1953 гг. В основе этого рассказа - документы, архивные источники, многие из которые были рассекречены совсем недавно.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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