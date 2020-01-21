Технику времен ВОВ готовят к параду Победы: кадры из Крыма
Среди техники, которая проходит ремонт - легендарная «Катюша» и танк ИС-2.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Крыму военную технику времен Войны готовят к участию в параде Победы.
Техника, которая в качестве образцов находилась в музее, проходит глубокий ремонт.
Обновлению подвергаются различные элементы конструкции, а также двигатели.
Всего в параде Победы примут участие две самоходные артиллерийские установки, «Катюша», танки ИС-2.
Кроме того, на параде Победы будет представлена и современная военная техника.
«Катюша» — появившееся во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии.