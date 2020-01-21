Музей Победы представит в США выставку рисунков освобождавшего Освенцим художника

Истории узников концлагерей и серию рисунков Зиновия Толкачева «Память об Аушвице» представит Музей Победы в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Жители Нью-Йорка увидят графику фронтового художника Зиновия Толкачева, который участвовал в освобождении Майданека и Освенцима. В серию "Память об Аушвице" входят 16 работ, посвященных жизни в лагере. На рисунках измученные мужчины, женщины и дети, трогательная сцена прощания и эпизод похорон, разрушенные лагерные ограждения и освобожденные узники», - говорится в сообщении.

© Зиновий Толкачев Аушвиц

На выставке будут представлены уникальные исторические материалы из фондов Музея Победы.

© Зиновий Толкачев Аушвиц

Посетители узнают, как и кем строились концлагеря, какую работу выполняли заключенные, познакомятся с трагическими судьбами узников. Отдельный раздел временной экспозиции посвящен освобождению Аушвица-Биркенау советскими войсками.

© Зиновий Толкачев Аушвиц

Дополняют экспозицию фотографии, созданные в рамках израильского проекта «The Lonka Project». Его авторы поставили цель запечатлеть бывших узников концлагерей и сохранить их истории для потомков.