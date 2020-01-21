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Под Псковом найдены уничтоженные фашистами в годы ВОВ останки мирных жителей

Ирина Егорова
13:38 21.01.2020
Останки были обнаружены случайно в ходе поисков захоронений двух бойцов Красной Армии.
Под Псковом найдены уничтоженные фашистами в годы ВОВ останки мирных жителей
© Фото: pskov.ru

Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», - отметил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

По найденным рядом с ними предметам, поисковики предположили, что среди мирных жителей были мать с младенцем и несколько подростков.

Данное захоронение было найдено случайно. Изначально отряд отправился на поиски захоронений двух бойцов Красной Армии. По наводке лесника возле заброшенной деревни Каменка удалось найти останки одного из них, а также армейские сапоги, пряжку, ремень. Предположительно, солдат был молодым связистом и погиб в 1944 году. После того, как поисковики попытались извлечь останки красноармейца из грунта, стена раскопа осыпалась, обнажив массовое захоронение мирных граждан.

Они были извлечены и отправлены на хранение в Храм Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревню Вышгородок Пыталовского района. По словам Ершова, после проведения экспертиз и следственных действий останки будут перезахоронены.

Примерно в 10-15 километрах от Каменки в годы Великой Отечественной войны шли серьезные бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. После Псково-Островской операции по этой местности советская армия гнала немцев в сторону границы. Об этом свидетельствуют обнаруженные следы оборонительных позиций противника и точки установок артиллерийского орудия, минометные гнезда советской армии, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области

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