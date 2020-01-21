«Мотивация существования партии»: зачем тело Ленина эвакуировали из Москвы
Когда немецкие войска во время Великой Отечественной войны подходили к Москве, Сталин приказал обеспечить безопасность тела Ленина. Сначала было решено убрать его еще глубже под землю. Но комендант Кремля пришел к выводу, что при немецкой системе бомбардировок, это убежище не станет надежным укрытием. И тогда было принято решение эвакуировать тело покойного вождя за пределы столицы. В полной секретности поезд с саркофагом отправили в Тюмень. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Олег Кириченко объяснил, почему так важно было сохранить тело Ленина.
«Прежде всего, Ленин - это вождь революции, это глава партии. И в этом смысле партия без Ленина - это было ничто. В этом смысле все оправдано, потому что вождизм был основой этой советской системы. В данном случае Ленин был оправданием всей советской власти», - объяснил он в студии программы «Сегодня утром».
По его словам, несмотря на то, что перевозить тело Ленина было рискованным, это было необходимо для существования самой партии.
«Если бы тело досталось, скажем, Германии, или оно бы исчезло, то исчезла бы сама мотивация существования партии», - считает Кириченко.