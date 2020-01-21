«Мотивация существования партии»: зачем тело Ленина эвакуировали из Москвы

Когда немецкие войска во время Великой Отечественной войны подходили к Москве, Сталин приказал обеспечить безопасность тела Ленина. Сначала было решено убрать его еще глубже под землю. Но комендант Кремля пришел к выводу, что при немецкой системе бомбардировок, это убежище не станет надежным укрытием. И тогда было принято решение эвакуировать тело покойного вождя за пределы столицы. В полной секретности поезд с саркофагом отправили в Тюмень. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Олег Кириченко объяснил, почему так важно было сохранить тело Ленина.

«Прежде всего, Ленин - это вождь революции, это глава партии. И в этом смысле партия без Ленина - это было ничто. В этом смысле все оправдано, потому что вождизм был основой этой советской системы. В данном случае Ленин был оправданием всей советской власти», - объяснил он в студии программы «Сегодня утром».

По его словам, несмотря на то, что перевозить тело Ленина было рискованным, это было необходимо для существования самой партии.