Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха
Военный историк Никита Буранов сравнил совместную декларацию, подписанную Германией и Польшей 26 января 1934 года, с пактом Молотова - Риббентропа. По словам эксперта Российского военно-исторического общества, отношения Юзефа Пилсудского и Адольфа Гитлера были настолько добрыми, что когда Пилсудский скончался, на его похоронах присутствовал второй человек Третьего Рейха - Герман Геринг.
«Гитлер у себя дома устроил показные похороны. То есть настолько близки эти люди были идеологически. Наши польские, если их можно назвать, коллеги часто обвиняют нас в искажении истории, упоминая пакт Молотова - Риббентропа. Посмотрите на них. Пакт Гитлера - Пилсудского - это абсолютно тоже самое», - подчеркнул историк в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
Он напомнил о ныне рассекреченных документах, в частности, разведанных, которых передали Иосифу Сталину в преддверии войны. В них было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
«Знаете, что интересно относительно документов. Коллеги, наверное, могли видеть нашего маршала Шапошникова, который будучи начальником Генерального штаба, докладывал Сталину от марта 1938 года, что, возможно, скорее всего, будущая война будет проходить для нашей страны таким образом, что на стороне Третьего Рейха против СССР всегда будет выступать Польша. Разведывательные данные давали возможность советскому руководству тогда судить о том, что Польше не строила никаких оборонительных планов против Третьего Рейха. Вся их оборонительная стратегия была направлена против нашей страны», - подчеркнул Никита Буранов.