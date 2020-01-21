Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха

Военный историк Никита Буранов сравнил совместную декларацию, подписанную Германией и Польшей 26 января 1934 года, с пактом Молотова - Риббентропа. По словам эксперта Российского военно-исторического общества, отношения Юзефа Пилсудского и Адольфа Гитлера были настолько добрыми, что когда Пилсудский скончался, на его похоронах присутствовал второй человек Третьего Рейха - Герман Геринг.

«Гитлер у себя дома устроил показные похороны. То есть настолько близки эти люди были идеологически. Наши польские, если их можно назвать, коллеги часто обвиняют нас в искажении истории, упоминая пакт Молотова - Риббентропа. Посмотрите на них. Пакт Гитлера - Пилсудского - это абсолютно тоже самое», - подчеркнул историк в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Он напомнил о ныне рассекреченных документах, в частности, разведанных, которых передали Иосифу Сталину в преддверии войны. В них было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.