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Праздника не будет: почему в Польше отказались отмечать День освобождения Варшавы

Наталья Вальханская
01:13 21.01.2020
В студии «Открытого эфира» журналисты и эксперты обсудили ситуацию в Польше в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и попытались понять, откуда там взялась такая ярая русофобия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Диана Сирази только что приехала из Варшавы со своим специальным репортажем, в котором попыталась разобраться, почему в Польше отказались отмечать 75 лет со дня освобождения от фашистко-немецких захватчиков, и почему в Национальном музее Свободы нет ни слова о 600 тысячах погибших за польский народ советских солдатах. В студии программы «Открытый эфир» журналист поделилась своими впечатлениями от посещения польской столицы.

«Варшава, конечно, очень красивый город, но все это "Средневековье" - это новодел. Есть фотографии, как Варшава выглядела 75 лет назад, что там были сплошные руины. Ни одного целого здания не было. Эти фотографии есть, но нет подписи никакой, что мы освобождали этот город. Что Красная Армия пришла как освободитель и изгнала фашистов, что красноармейцы вместе с поляками разбирали эти завалы, восстанавливали.  Почти каждый человек говорит, что мы оккупанты. Мне часто не нужен был переводчик, и так понятно без перевода. Я не понимаю, в чем оккупация? Что 600 тысяч наших солдат лежат в польской земле?», - рассказала журналист.

По словам Дианы Сирази, молодежь обвиняет Красную Армию в том, что мы не помогли во время Варшавского восстания, хотя находились рядом.

«Говорят, что мы стояли и смотрели, как поляков убивают, истребляют. Но наша армия была измотана, обессилена, 70% потерь. Но судя по документам, мы все равно помогали, как могли: оружие, продовольствие. Но они это не признают, несмотря на документы. Они говорят, что помощь была только от Англии и от Америки», - отметила корреспондент.

По мнению публициста, заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, политическая элита Польши пытается изобразить себя «вечно страдающими и вечно оккупироваными».

«Под это дело, во-первых, им продолжат платить те самые субвенции, которые сейчас перестанут платить. А второе. Они считают, и как всегда ошибаются - у польской элиты со стратегией всегда плохо было, что обострение отношений России с Западом - это линейно и будет продолжаться бесконечно. Следовательно, надо быть во главе, надо быть самыми антироссийскими», - отметил Жарихин.

Еще один участник дискуссии - историк, эксперт по российско-польским отношениям Юрий Бондаренко - вспомнил, что русофобия в Польше присутствовала всегда.

«Когда я учился в конце 70-начале 80-х в Варшаве, было все тоже самое. И 17 января никто не праздновал освобождение Варшавы. Приходили только десяток советских студентов, представители посольства Советского Союза, других социалистических стран, и кто-то с кривой физиономией от поляков, официальных властей»,  рассказал Бондаренко.

Полную версию репортажа Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой» вы можете посмотреть на нашем сайте. Съемочная группа «Звезды» поговорила с польскими политическими деятелями и посетила важные исторические места, чтобы понять, действительно ли там стараются забыть все то, что происходило 75 лет назад.

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