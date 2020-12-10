Ход короля: история последней шахматной партии восьмого чемпиона мира Михаила Таля

Свои последние дни легендарный и окруженный мифами гроссмейстер и восьмой чемпион мира Михаил Таль проводил за шахматной доской. Даже будучи смертельно больным, он не мог оставить занятие, которому посвятил всю свою жизнь.

Зимой 1988 года Таль выиграл в Канаде первый чемпионат мира по блицу. На том состязании он оставил позади таких именитых игроков, как Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. Еще за год до этого турнира Таль уже знал о своей болезни.

Михаил Нехемьевич перенес несколько желудочных операций. Во время одной из них, по одной из версий, ему занесли стафилококк, по другой - гепатит С. О страшном диагнозе шахматист узнал не сразу: вернулся домой обессиленный, похудевший на 14 килограммов, но в четкой вере в свое выздоровление.

После этого Таль выиграл один из значимых мировых турниров в Швеции. В тот момент он плохо передвигался самостоятельно, и его супруге Ангелине приходилось фактически носить его на себе. Михаил мучился от скачков давления и болей, с которыми не справлялись медикаменты, но он рвался на турниры, сбегая из больниц. Таль знал, что умирает, и хотел провести свои последние дни за шахматной доской.

В 1992 году он принимает участие в чемпионате по блицу в Москве. Игра в шахматы была для него оживляющим средством.

«Он садился за доску и преображался, молодел. Это было для него инъекцией беспроигрышного лекарства», - вспоминает о нем гроссмейстер и шахматный комментатор Сергей Шипов.

Таля госпитализировали после турнира. Он звонил родным и просил не волноваться. Однако вскоре им пришлось экстренно прибыть в палату мужа и отца - от боли шахматист впал в забытье.

«Мы зашли, папа узнал нас. Мама видит, что ему больно, и спрашивает у врачей, почему они не снимают боли. Они: “а вот у нас то, а вот у нас это, лекарств нет”. Она выходит и собирается к другим врачам, чтобы быстро достать лекарства. Мы вышли, папа дождался нас, и буквально минут через 40 нам позвонили и сказали, что он умер. Дождался и ушел», - вспоминает Жанна Таль, дочь великого шахматиста.

Во время прощания его друзья бросали в могилу не комья земли, а шахматные фигуры.

Смотрите полный выпуск программы «Последний день», посвященный многогранному и такому необычному человеку, на сайте телеканала «Звезда». Долгие годы Таль слышал заявления о своем «дьявольском везении», но никто не знал, какую цену заплатил он за свои победы. Какая трагедия сломала ему жизнь и лишила шахматной короны? Почему вокруг имени чемпиона постоянно витали слухи и сплетни?