Зеленский назвал Голодомор геноцидом и трагедией, которая уничтожила народ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для Украины Голодомор 1932-1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией, как кто-то пытается ее представить.

«Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены», - сказал он в интервью The Times of Israel.

Зеленский уверен, что в будущем мир все больше будет признавать, что Голодомор - это огромная трагедия для Украины, которая фактически была уничтожением украинского народа. По его словам, информация отсутствовала, в связи с «молчанием из-за политики СССР».

«Но я уверен, что в будущем люди поймут, какова история Украины и каковы реальные факты. Миллионы украинцев были уничтожены во время Голодомора», - подчеркнул он.

От голода на Украине, известного как Голодомор, умерло, по уточненным данным, от 3 до 3,5 миллионов человек. Число жертв во всем Советском Союзе оценивают до семи миллионов.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа такие страны, как США, Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия.