Московские школьники напишут «письма прадеду на фронт» в честь 75-летия Победы

Старшеклассники столичных школ напишут «письма прадеду на фронт» на открытом уроке, приуроченном к 75-летнему юбилею Победы.

Любой желающий сможет поделиться письмом с остальными, разместив «письмо» на специально созданном портале масштабного федерального проекта «Письма Победы». Для этого старшекласснику необходимо отсканировать его и прикрепить фото из семейного архива.

«На портале публикуются письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и других участников», - сказал руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.

По словам Шубина, с момента запуска проекта 3 декабря 2019 года было опубликовано более 200 тысяч писем. Планируется собрать до одного миллиона документов.

«Эти живые свидетельства участников позволят по-новому увидеть и понять все разрушительные бедствия войны глазами самых разных людей, оказавшихся ее жертвами, героями и победителями», - передает его слова РИА Новости.

Он также добавил, что 9 мая планируется проведение концерта на площади Белорусского вокзала, где главным лейтмотивом будут звучать строки из писем.