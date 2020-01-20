Освобождавший Прагу Т-34 восстанавливают на Урале

На Урале восстанавливают легендарный танк, освобождавший Прагу. Боевую машину готовят к участию в юбилейном 75-м параде в честь Победы, который пройдет в Екатеринбурге.

Именно Т-34 участвовал в Висло-Одерской наступательной операции и первым вошел в Прагу, при этом он был четырежды подбит. Однако благодаря реконструкции машина, несмотря на повреждения, до сих пор на ходу.

Командиром экипажа был Иван Гончаренко. Вместе с наводчиком-оператором он погиб в боях за Прагу.