Освобождавший Прагу Т-34 восстанавливают на Урале
Боевая машина примет участие в параде Победы в Екатеринбурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Урале восстанавливают легендарный танк, освобождавший Прагу. Боевую машину готовят к участию в юбилейном 75-м параде в честь Победы, который пройдет в Екатеринбурге.
Именно Т-34 участвовал в Висло-Одерской наступательной операции и первым вошел в Прагу, при этом он был четырежды подбит. Однако благодаря реконструкции машина, несмотря на повреждения, до сих пор на ходу.
Командиром экипажа был Иван Гончаренко. Вместе с наводчиком-оператором он погиб в боях за Прагу.