Фашисты в панике сдавались: 75 лет назад Красная армия взяла Тильзит

75 лет со дня взятия Тильзита исполняется в понедельник, 20 января. В 1945 году это был первый крупный город Восточной Пруссии, сдавшийся советским войскам, а сегодня - город Советск в Калининградской области.

Брали Тильзит в ходе ночного штурма. Не дожидаясь рассвета красноармейцы ворвались в хорошо укрепленный населенный пункт. Ночной бой в незнакомом городе был очень труден - сражаться приходилось буквально «на ощупь».

На Тильзит наступали сразу с нескольких сторон, и когда фашисты оказались в окружении, среди вражеских солдат началась паника. К двум часам ночи немцы большими группами стали сдаваться в плен, а к 10 утра город был взят.

Те, кто принимал участие в сражении, до сих пор помнят эту победу. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Восточно-Прусской наступательной операции Савелий Григорьев рассказал «Звезде» о знаменательном дне.

«Это было ночью, в ночное время, я был реечником - рейку нес. Начал снимать расстояние, надо было точку нанести. А в это время аккумулятор у меня был в кармане, лампочка на рейке была вверху и внизу. И вдруг - тюк! - по лампочке кто-то выстрелил. Оказывается мы высадились на том месте, где еще не было занято нашими войсками место», - вспоминает Савелий Григорьев.

Десятки советских офицеров и сотни солдат получили награды. В честь успешного завершения штурма Тильзита в 22 часа 20 января 1945 года в Москве был дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.