«Дорога памяти»: сайт Минобороны ждет фотографии ветеранов Великой Отечественной войны

Раздел «Дорога памяти» на сайте Минобороны ждет фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Поделиться историей своего родственника может любой желающий.

Пункты сбора снимков заработают на вокзалах, в аэропортах и в парках Москвы. Проект стартовал еще в апреле. К этой минуте загрузили уже почти 380 тысяч портретов фронтовиков и описание их боевого пути. Это целая галерея лиц и судеб.

Сведения войдут в одноименную мультимедиагалерею на территории храмового комплекса в парке «Патриот».

Торжественное открытие уже 9 мая в день 75-летия Великой Победы.