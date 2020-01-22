Героев войны увековечат в проекте «Дорога памяти»

Посетители мультимедийной галереи «Дорога памяти», которая строится на территории Главного храма ВС России в Подмосковье, смогут найти информацию о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «Звезде» заместитель начальника центра управления строительства специальных проектов Евгений Григоркин.

«Строительная готовность у нее на 80%. Дальше остается ее заполнить музейными экспонатами, где будет часть экспозиции, и мультимедийным оборудованием. Будет достаточно интересно. По одной стене будут находиться экраны. Каждый желающий может найти там своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Всего будет более 30 миллионов записей», - сказал он.

Григоркин отметил, что длина уникальной мультимедийной экспозиции - 1418 шагов (по числу дней войны). Галерея создана на основе фотодокументов о бойцах, командирах, тружениках тыла и поделена на несколько тематических секторов - начало войны, конец, а также определенные битвы.

Дорога Памяти - уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.