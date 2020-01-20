Историческая амнезия: как Польша стирает память о тысячах погибших советских солдат, освободивших ее от фашистов

В Москве освобождение Варшавы помнят, чтят и празднуют, а в самой Польше - нет. Там в чести сейчас другие праздники. Там отмечают начало Второй мировой и приглашают на торжества Меркель, там уничтожают памятники советским воинам, и забывают про то, кто освобождал лагеря смерти, там вообще у людей что-то странное происходит с памятью и с совестью.

А у ж когда мы из архивов достаем документы военных времен, с печатями и подписями - с польскими властями вообще начинает твориться форменная истерика. Очень не нравится Варшаве когда ей в фактах и цифрах напоминают кто, как и когда освобождал польский народ, и как этот самый народ встречал советских солдат.

Район старого города в Варшаве еще сверкает и блестит после Рождества, и выглядит, как открытка. Гостям из Германии рассказывают о замке XVII века, а ведь вместо него здесь должен был стоять дворец для нацистских сборищ.

Гид не скажет, что город, который немцы превратили в руины, живет, потому что его спас советский солдат. 75 лет мирной жизни, но на улицах Варшавы съемочная группа «Звезды», не увидела ни одного поздравительного плаката, никаких концертов или шествий.

Афиши призывают вспомнить президента 90-х или сходить на спектакль. Но то, что сейчас происходит в Польше, и так напоминает театр абсурда. Главное событие в жизни своей страны - освобождения от гитлеровцев - здесь не праздник. Среди жителей бытуют разные мнения, а польские власти только подогревают антироссийскую истерию.

«Варшава вольна! Варшава свободна!» - так выглядел экстренный выпуск газеты 17 января 1945 года. А спустя 75 лет на первых страницах про это нет ни слова. Зато целый разворот о Путине, который якобы «обеляет преступления Советского Союза». Но политическая элита сама с корнем вырывает страницы из истории своей страны. Польский сейм в начале года принял резолюцию, в которой обвинил СССР в начале второй мировой наравне с Германией.

Подобную резолюцию Европарламент принял еще в сентябре. Информационную атаку Москва отражает фактами: Советский Союз, оказавшийся без международной поддержки, выступал за коллективную безопасность. Мы были последней страной, заключившей соглашение с Германией. Почему-то в резолюции ни слова не сказано о том, что договор с Гитлером польские власти сами заключили еще в 1934.

«Наши оппоненты к открытой и честной дискуссии не стремятся. Они свои постулаты, извращающие историю, выдвигают в узком кругу, в информационной сфере своих стран. Открытую дискуссию вести опасаются, потому что крыть нечем. Не будь победы советского народа, не было б государства под названием Польша», - заявил посол России Сергей Андреев.

Но вместо благодарности здесь развязывают новую войну - с монументами советскому освободителю. За последние годы снесено более 400 памятников.

«Первый памятник освободителям Варшавы и советско-польскому братству установили на этой площади в ноябре 1945. Он простоял 66 лет. Его снесли в 2011 - теперь здесь вот эта станция метро. Разрушители не посмотрели даже то, что он был посвящен и их погибшим соотечественникам», - передает из Польши корреспондент «Звезды».

Еще один монумент - в сколах и трещинах. Местные жители превратили его в современный арт-объект.

«К большому сожалению антироссийская политическая риторика стала официальной для польских властей. Но власть одно, а народ другое», - говорит доброволец сражения за сохранение памяти Ежи Тыц.

Дом участника Варшавского восстания Чеслава Левандовского в пяти минутах езды от монумента. Ему 92, но он подробно рассказывает, как мальчишкой помогал жителям варшавского гетто, а затем сам оказался в концлагере Штутгофф.

«Моя нога опухла и стала фиолетовой. Я был еле живой. В таком состоянии я был, когда наш город освободили советские войска. Еще день, и меня бы уже не было. Когда мне кто-то говорит, что он не был освобожден, потому что пришли россияне, я спрашиваю: а если бы они не пришли, что с тобой было бы?», - рассказал «Звезде» Чеслав Левандовский.

Но современная Польша глуха к голосу правды, страна не слышит своих ветеранов. Другая история выгоднее. «Звезде» удалось встретиться с главой ультранационалистический партии «Рух народовый» Робертом Винницким. Он редко дает интервью, особенно российским каналам, но с нами все-таки согласился встретиться. Для Винницкого - Россия была, есть и будет главным врагом в страданиях польского народа.

«Пакт Молотова-Риббентропа - пакт двух преступников - Гитлера и Сталина, двух преступников одного уровня - Гитлера и Сталина, которые подожгли всю Европу, довели до трагедии всей Европы. 17 января - это не дата освобождения Варшавы, с польской точки зрения, а приход нового оккупанта», - считает глава ультранационалистической партии.

Но что бы ни говорили в Польше, у нас есть факты. Эти пожелтевшие страницы говорят об обратном - рассекреченные архивы Министерства обороны России, в которых зафиксировано, что Красную армию здесь встречали как освободителя.

«После перехода границы в районе города Перемышин части 302 стрелковой дивизии были встречены местным населением с огромной радостью. Жители забрасывали наших бойцов и офицеров цветами. Выносили к дороге пиво, молоко, воду», - зачитывает текст заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального Архива МО РФ Виктория Каяева.

На архивных кадрах запечатлено, как измученные люди, пережившие ужас рабства, плачут от счастья. За время оккупации нацисты уничтожили более пяти с половиной миллионов граждан Польши, в том числе около трех миллионов евреев.

Вроде бы в самом простом районе в Польше прямо во дворе можно обнаружить фрагмент стены гетто - именно эту страну называют самым большим еврейским кладбищем. Стену люди видят каждый день, но почему то забывают, кто остановил кровопролитие. Раввин Шолом сюда приходит каждый месяц. Просто помолчать.

«Сюда, в это место приезжают евреи со всего мира. Евреи в гетто не имели жизни, они стали номерами. Это никогда не будет оправдано и прощено. Но мы, люди, к счастью, живущие не в те темные времена, должны рассчитаться с совестью», - говорит Шолом Стамблер.

В этом году еще одна важная годовщина - освобождение Освенцима. Красная армия спасла узников, а президент Польши Анджей Дуда не захотел почтить память вместе с освободителями лагеря смерти. Владимира Путина вообще не пригласили. Как такое вообще возможно? За ответом журналисты нашего канала отправились за 400 километров от Варшавы - в город Гданьск.

Именно здесь ждет первый всенародно избранный президент страны, Лауреат Нобелевской премии мира - Лех Валенса. В этом городе он создал первый независимый профсоюз «Солидарность», сделавший его знаменитым.

Он встречает съемочную группу в толстовке с надписью «Конституция», и с порога говорит, что политику Польши современной не одобряет.

«Если бы я был президентом и руководителем страны, при мне бы такого не происходило. Я бы не допустил таких плохих отношений между странами. Судьба так нас расставила, что мы по-прежнему являемся соседями. Когда двое дерутся, то третий этим пользуется. Почему мы сегодня должны друг другу мешать, а не жить в мире?», - отмечает бывший президент Польши.

Жить в мире многим мешает главный «козырь» в обвинении Советского Союза. Это варшавское восстание 1944 года. В Польше упрекают Красную армию в том, что она бросила поляков на произвол судьбы. Министерство обороны отвечает на претензии - документы того времени рассекречены. Теперь можно узнать, как все было на самом деле. Да, в тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но была обессилена долгим наступлением. Возможности приступать к боевым действиям не было.

«СССР были заодно с Третьим рейхом. В Варшавском восстании мы сами взялись за оружие, чтобы сражаться за свой дом. Мы ждали помощи от вас», - обвиняет Москву член партии «Народное движение» Сюзанна Трела.

Но мы помогали как могли: перебрасывали продовольствие и вооружение. Взгляните на эти документы.

«После начала сбрасывания советской авиацией грузов над Варшавой руководители Армии Крайовой продолжали утверждать, что сбрасываемые грузы английского происхождения», - говорится в них.

Уже тогда была выгодна антисоветская пропаганда. Сергей Лавров заявил, что ждет официального ответа от Польши на рассекреченные документы.

«Министерство обороны Российской Федерации опубликовало не видевшие раньше света архивные данные о том, как и кто освобождал Варшаву. Польская сторона устами своих дипломатов говорила о том, что будет очень интересно реализовать идею Путина и разобраться в архивных материалах. Вот, «яичко к Христову дню». Архивные материалы готовы и было бы важно узнать, что скажет польская сторона после того, как их изучит. Попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, ее причин, и использовать эту ложь для того, чтобы ослабить сегодня позиции России на международной арене, будут продолжаться», - заявил Лавров.

А как же представлена роль СССР в музеях? Куда приходят школьники и туристы со всего мира? Посмотрим. Отправляемся в музей Варшавского восстания.

«Только представьте, всю экспозицию, посвященную Красной армии разместили в маленьком коридорчике, - рядом с туалетом. Что на польской земле погибло 600 тысяч солдат не сказано ни слова. Зато мы сразу увидели яркую карикатуру – вот Сталин бьет молотом по голове все население Польши», - рассказывает корреспондент «Звезды».

К горлу приставлен серп, наверху циничная надпись: «Я - твой спаситель, освобождаю тебя от нацизма». Все это выглядит кощунством над историей, над нашей общей историей. Советская армия, освобождая Варшаву, увидела мертвый, пустой город. А уже на следующий день шла работа - и везде красноармейцы: разбирают завалы, кормят, лечат.

В освобожденном городе Сталин отдал приказ построить высотку - Дворец культуры и науки. Его шпиль до сих пор выше других зданий, чем многие недовольны, называя подарок «символом оккупации».

Но какие же оккупанты так поступают? Во время штурма Берлина, разгара боевых действий, мы из Москвы поставляем продукты: капусту, огурцы, лук, зерно, и это еще не вся помощь.

Праздник освобождения оказался в тумане забытья. Но несмотря на официальный отказ отмечать изгнание фашистов, к могиле неизвестного солдата несут цветы десятки людей: ветераны и школьники, дипломаты и простые жители города. Они приходят сюда каждый год.