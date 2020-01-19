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Путин прокомментировал попытки Запада переписать историю

Тамара Астапенкова
13:52 19.01.2020
Глава государства напомнил о создании в России центра архивных фото- и видеоматериалов, который на десятилетия вперед не позволит наносить ущерб памяти отцов и дедов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.
Путин прокомментировал попытки Запада переписать историю
© Фото: Kremlin Pool Globallookpress

Россия не должна ничего доказывать, чтобы на Западе приняли историческую правду о Второй мировой войне. Но Россия должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», - заявил президент.

Глава государства рассказал о создании центра, архивных фото- и видеоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок, не позволят «извращать историю», чтобы достигать сиюминутных конъюнктурных политических целей, а также наносить ущерб памяти отцов и дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

«Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», - сказал Путин.

О создании крупнейшего в России, самого полного комплекса архивных кино- и фотодокументов президент РФ сообщил в ходе обращения к Федеральному собранию. Лидер государства подчеркнул, что этот центр - долг России, как страны-победительницы перед будущими поколениями.

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