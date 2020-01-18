Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал не допустить переписывания истории и искажения роли советского народа в борьбе с фашизмом. Для этого глава государства планирует открыть крупнейший центр архивных документов о Второй мировой войне.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», - сказал Путин в ходе встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Рассуждая о своей инициативе, президент привел в пример действия Израиля, который регулярно напоминает мировому сообществу о Холокосте – геноциде евреев, не давая ни на минуту забыть о страшных событиях военных лет.

«Еврейские общественные организации и руководство Израиля очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах Холокоста. Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое - евреев Советского Союза. Мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», - добавил Путин.

Владимир Путин пообещал, что доступ к архивным документам, проливающим свет на истинные события страшных военных лет, будет открытым для граждан всего мира.