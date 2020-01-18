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Житель Эстонии случайно обнаружил могилу советского летчика и фрагменты штурмовика Ил-2

Ян Брацкий
15:19 18.01.2020
Согласно материалам немецких архивов, советский штурмовик мог быть сбит в ходе воздушного боя со звеном истребителей элитного авиаполка люфтваффе.
Житель Эстонии случайно обнаружил могилу советского летчика и фрагменты штурмовика Ил-2
© Фото: Wikipedia

В Эстонии местный житель случайно обнаружил могилу неизвестного советского летчика и фрагменты штурмовика Ил-2 времен Второй мировой войны. Мужчина заметил необычную впадину на поверхности торфяника и решил поцарапать ее ножом.

Когда из земли показались фрагменты парашютных строп, эстонец позвонил в филиал местного поискового отряда «Воронка», который занимается поиском и перезахоронением солдат Второй мировой. На месте находки организовали полевой лагерь и извлеки из земли останки летчика и фрагменты фюзеляжа, сообщает издание Postimees.

«Вечером 30 августа 1944 года здесь над Выртсъярвом летала очередная группа русских штурмовиков Ил-2 под прикрытием истребителей. Что они здесь делали и какое задание выполняли, я точно не знаю. Местные ветераны-старики рассказывали, что они прилетали бомбить склады боеприпасов в Мелески», - рассказывает любитель истории и член НКО «Воронка» Вилле Древинг.

Поработав с архивными документами, историк установил, что группа штурмовиков могла быть уничтожена подразделением немецких истребителей JG 54.

«В немецких отчетах значится, что первый Ил-2 был подстрелен в 17.24 на высоте 300 метров над Вяйке-Ракке немецким асом. Именно этот самолет мог оказаться в том квадрате карты, где находилась найденная теперь могила. Это моя версия на основании немецких документов», - пояснил Древинг.

Изучив найденные фрагменты советского штурмовика, поисковик пришел к выводу, что Ил-2 разрушился в воздухе, а пилот погиб при взрыве. Уже на земле кто-то мог собрать останки и захоронить их вместе с фрагментами самолета, предположил Древинг.

Член поискового отряда «Воронка» Сергей Еремин, который вместе с товарищами откапывал останки летчика, рассказал, что из безымянной могилы удалось извлечь несколько костей, складной нож, шапку летчика и металлические крепления парашюта, которые находились в закрытом положении. Это значит, что пилот не собирался катапультироваться или просто не успел, пояснил Еремин.

«Нам удалось обнаружить и номер самолета, который мы отчистили. Теперь мы попытаемся по базе данных установить самолет. С учетом места и времени имя пилота с 90-процентной вероятностью известно, - сказал Сергей Еремин.

Найденные останки были передали клубу военной истории Front Line. В мае они будут перезахоронены на Маардуском кладбище, где хоронят павших во Второй мировой войне с советской стороны.

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