Советские «качки», значки ГТО и хоккейные коробки в каждом дворе: все о спорте в СССР

Тем, кто не жил в Советском Союзе, трудно поверить, что почти в каждом дворе была своя хоккейная коробка. А летом она легко превращалась в футбольное поле. Играли подъезд на подъезд, двор на двор, школа на школу. И каждое утро вся страна делала зарядку.

Николай Расторгуев перед занятиями в школе переплывал Москву-реку, после чего бежал на стадион.

«Я-то жил на берегу Москвы-реки. Там буквально через 300 метров был обрыв. И рядом стадион. И каждое утро, где-то в 9-10 классе, я сначала спускался к Москве-реке, переплывал на ту сторону, там делал зарядку, возвращался на стадион: четыре круга, турник, домой, душ, школа. Каждый день. И зимой тоже, кстати», - вспоминает Народный артист России.

Но зарядка была лишь началом спортивного дня советского человека. На него смотрели косо и в школе, и на работе, если он не был записан в какую-нибудь секцию. По всей стране их работали десятки тысяч.

Каждый советский человек должен был заниматься физкультурой. Плакаты призывали: «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником – обязан».

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На протяжении десятилетий миллионы советских людей были обязаны бегать, плавать, стрелять, метать гранаты, подтягиваться, отжиматься, ходить в походы и мчаться на велосипедах. И наградой за это были значки «Готов к труду и обороне».

Знак ГТО учредили в 1931 году. Комплекс «Готов к труду и обороне» в общей сложности включал 21 спортивный норматив.

В 1972-м было установлено пять ступеней комплекса ГТО, нормативы которого должен был сдавать каждый советский человек в возрасте от 10 до 60 лет. В зависимости от результатов вручался один из трех значков – бронзовый, серебряный или самый престижный – золотой.

Чтобы получить золотой значок ГТО, девочка должна была прыгнуть в длину на 3,5 метра, а мальчик подтянуться на перекладине семь раз. Юноша, претендент на золотой значок, должен был метнуть гранату на 40 метров, а девушка, стреляя из малокалиберной винтовки, набрать 37 очков из 50 возможных. Наиболее высокие требования предъявлялись к мужчинам от 19 до 28 лет. Стометровку надо было пробежать за 13 секунд, а пробыть в противогазе – не менее одного часа. Причем дополнительной нагрузкой могла быть разборка и сборка на время автомата Калашникова.

Комплекс ГТО быстро сформировал моду на красивое, подтянутое тело. Наиболее яркий тому пример – знаменитые Парады физкультурников на Красной площади. Принимал их лично Сталин.

Пройдет несколько десятилетий и образцами для подражания станут для советского человека накачанные западные кинозвезды - Шварценеггер, Ван Дамм, Сталлоне.

Поначалу к культуризму в стране относились с подозрением. Позирующий накачанный парень не вызывал доверия у советского человека. Но как бы негативно ни относились к «качкам», в СССР этот вид спорта все больше и больше приобретал популярность.

Слово «качаться» советские любители культуризма позаимствовали из фильма семидесятых годов «Качая железо» про Арнольда Шварценеггера.

В то же время в Советском Союзе ценили не только накачанное тело, но и «накачанный ум». Одной из самых популярных интеллектуальных игр была игра в шахматы. Советская шахматная школа тогда считалась лучшей в мире.

Одним из самых популярных видов спорта в СССР был хоккей. Михаил Ширвиндт вспоминает, что почти каждый советский гражданин знал о хоккее все.

«Это был вид спорта номер один. Его боготворили, про него знали все: все тройки, пятерки. Мы становились чемпионами мира. Это был самый духоподъемный момент», - рассказывает советский и российский телеведущий.

© Давид Шоломович, РИА Новости

Хоккей появился в СССР после Великой Отечественной войны. Поговаривают, что лично Сталин вызвал молодого, подающего надежды спортсмена Анатолия Тарасова, и приказал ему «создать советский хоккей». Однако многие считают эту историю не более, чем байкой. Но как бы там ни было, хоккей сразу стал пользоваться невероятной популярностью у народа, а хоккеисты моментально завоевывали любовь и признание. В 1972 году во время суперсессии СССР - Канада за мощную и красивую игру советские спортсмены даже получили прозвище - «Красная машина». СССР словно «катком» прошлись тогда по безусловным фаворитам канадцам, одолев их со четом 3:7.

© Юрий Сомов, РИА Новости

Вместе со всем Советским Союзом этой победе радовался и музыкант Олег Митяев.

«Вы можете себе представить, что в три часа ночи в Челябинске по улице идет демонстрация? По центральной улице Ленина идет демонстрация с плакатами «Ура! Сергей Макаров!» Потому что в Америке в это время был день, и наши выиграли», - вспоминает он.

Советские мальчишки играли в хоккей во дворе. Амуниция была самая простая: коньки прикручивали к валенкам, а шайбой служила пустая консервная банка. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин тоже был среди этих мальчишек.

«Делились на две команды, клюшки могли быть обычные, деревянные. После Нового года на помойке лежали елки, их стругали, перевязывали веревкой – и уже мячиком играли как бы в русский хоккей», - рассказывает Шахрин.

Еще один популярный вид спорта, в котором СССР год за годом привозил из-за рубежа золотые медали, фигурное катание. Вообще для советских людей мировые первенства были настоящим глотком свободы.

© Alexandr Yakovlev, Globallookpress

«Почему так дико популярно было фигурное катание? Да любой спорт. Потому что это глоток свободы на этом закоснелом аморфном телевидении, бесконечно рассказывающем про трудовые подвиги. И вдруг что-то живое, международное. Олимпиада! Да это оторваться было нельзя», - объясняет Михаил Ширвиндт.

Наверное, только в спорте была у советского человека возможность увидеть на экранах телевизоров открытое, без идеологии, соревнование с западным миром. Это было состязание, в котором на глазах миллионов побеждал действительно сильнейший.

В то время спортсмены были национальными кумирами. Но в отличие от западных чемпионов, советские не получали гигантские зарплаты.

Официально в СССР профессионального спорта не существовало. Ни в одной Трудовой книжке чемпиона не значилось, что он спортсмен. Игроки ЦСКА «служили» в армии, динамовцы - в милиции и КГБ, футболисты «Шахтера» «работали» на шахтах, а игроки «Спартака» - в пищевой промышленности.

Двукратная олимпийская чемпионка России Светлана Мастеркова официально «работала» секретарем Ачинского спортивного комитета.

«Когда я пришла на свое рабочее место, я спросила: «А что здесь нужно делать?» Мне ответили: «Ты ничего, девочка, не делай. Просто вот посиди, заполни документы и беги к себе на тренировку. Тут без тебя будут заниматься», - вспоминает она.

Но зато спортсмен мог рассчитывать на льготы. Только вот чтобы их получить, нужно было показывать выдающиеся результаты. Только в этом случае спортсмена брали на международные соревнования Вот почему конкуренция на первенствах страны была порой больше, чем на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Часто зарубежные историки задаются вопросом, что лежит в основе успеха советских атлетов? Ведь их стартовые позиции были значительно хуже, чем у спортсменов многих стран мира. Скорее всего, ответ надо искать в том, что в Советском Союзе был создан самый настоящий культ героев. И не важно, чем занимался человек. На него должны были равняться все. И героем хотел стать каждый, в том числе спортсмены.