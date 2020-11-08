Ордену «Победа» - 77: за какие заслуги вручали награду и кто ее удостоен

Ровно 77 лет назад, 8 ноября 1943 года, был учрежден высший советский военный орден «Победа». Им награждали лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу советских войск.

За все время существования ордена им были награждены всего 17 человек. Маршалы Георгий Жуков, Александр Василевский и Иосиф Сталин удостоились медали дважды. Также в числе кавалеров ордена «Победа» пять иностранных граждан: американский генерал Д. Эйзенхауэр, английский фельдмаршал Б. Монтгомери, король Румынии Михай I, маршал Польши М. Роля-Жимерский и маршал Югославии И. Броз Тито.

Знак ордена «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду, которая окаймлена бриллиантами общим весом 16 карат. В середине звезды - круг, покрытый голубой эмалью и окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга изображена кремлевская стена - она изготовлена из платины. Над ней - надпись «СССР», выполненная белыми эмалевыми буквами. Внизу круга написано «Победа».

Отмечается, что орден «Победа» является произведением ювелирного искусства. Он изготавливался на ювелирно-часовой фабрике под руководством мастера высочайшей квалификации И.Ф. Казеннова.

В Центральном музее Вооруженных сил РФ хранятся пять таких орденов, два из них принадлежали маршалу Жукову.

«Именно он был первым военачальником, получившим эту награду 10 апреля 1944 года за освобождение Правобережной Украины, а второй такой орден маршал получил 30 марта 1945 года за успешное проведение Висло-Одерской операции», - сообщили в музее.

Все материалы о кавалерах ордена «Победа» можно увидеть в зале Победы музея.