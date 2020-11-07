«Операция войск московского гарнизона»: 79 лет назад на Красной площади прошел легендарный парад

Ровно 79 лет назад в Москве на Красной площади состоялся легендарный военный парад. Министерство обороны России рассекретило его настоящее название: в документах, которые опубликованы на сайте военного ведомства, эта церемония именуется как «Операция войск московского гарнизона».

Там также выложены другие уникальные бумаги о подготовке шествия. Торжественные и в то же время драматичные кадры до сих пор не оставляют равнодушными всех жителей России - осажденная столица, в центре которой строевым шагом по брусчатке идут около 30 тысяч солдат, сотни артиллерийских орудий и танков. С главной площади страны солдаты и офицеры направлялись прямо на фронт, и вернулись с него не все.

Этот парад стал переломным моментом битвы за Москву. Он показал врагу, что даже в самых тяжелых условиях столицу противнику не сдадут.

В этом году из-за пандемии легендарный ноябрьский парад и масштабные торжества не состоятся. Тем не менее, на Красной площади открыт музей боевой техники под открытым небом, а у Главного храма Вооруженных сил состоится Военно-историческая реконструкция битвы за Москву.