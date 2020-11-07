Москва 1941-го: как музей на Красной площади перенес посетителей в атмосферу военных лет

Россия отмечает День воинской славы – праздник, установленный в честь события 7 ноября 1941 года, которое по влиянию на ход боевых действий считают равным победе в какой-либо войсковой операции. В тяжелейший для страны момент, когда враг был на подступах к столице, парад на Красной площади, с которого бойцы отправлялись прямо на фронт, показал всему миру – Москва не сдастся без боя. У стен Кремля развернулся музей инсталляций под открытым небом, его цель – максимально точно передать атмосферу, дух того времени.

Красная площадь сегодня превратилась в один большой сборный пункт. Как тогда, в ноябре 41-го. На входе новобранцам раздают оружие. Инженерные войска не исключение – с ними связан один из самых распространенных мифов. Якобы рабоче-крестьянский стройбат воевал исключительно лопатами и молотками. Это далеко не так.

«У инженера есть не только винтовка. Основное оружие – это мины, заряды и так далее. И голова. Без инженерных войск армия не может – это строительство мостов», – поясняет командир военно-исторического клуба Дмитрий Немцев.

Противотанковые ежи, замаскированный Белорусский вокзал. Декорации переносят в ту самую военную атмосферу. Туристы замирают, слыша голос из мегафона. К крупнокалиберному пулемету не протолкнуться. Такими красноармейцы отбивали московское небо. Чтобы работать с таким вооружением поначалу требовался боевой расчет из восьми человек. Однако уже в 42-м по вражеским самолетам били даже девушки.

Укрепления с картами, полевым медицинским пунктом и средствами связи - отдельная инсталляция рассказывает, как жилось солдатам в начале войны.

Железная дорога на Красной площади выглядит странно, однако в 41-м году – вполне нормальное дело. Узкоколейки клали, где угодно, хоть на болоте. Именно по таким рельсам и в таких вагонах бойцы Красной армии отправлялись на фронт. На неструганных досках красноармейцы ехали неделями.

Для любителей истории и просто ценителей хороших фотографий Красная площадь открыта. Для всех желающих.